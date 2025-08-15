Villa Luzuriaga: tres delincuentes asesinaron a sangre fría a una mujer frente a su hijo de 15 años

El crimen ocurrió en la esquina de Miró y Florio, donde llegó personal de la Policía Bonaerense alertados por el hijo de la mujer, que aseguró que los tres ladrones balearon a su madre para robarle su Renault Sandero sin mediar palabra.

La víctima fue trasladada rápidamente a una clínica, donde finalmente falleció.