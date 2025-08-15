Villa Luzuriaga: tres delincuentes asesinaron a sangre fría a una mujer frente a su hijo de 15 años
Dos de los delincuentes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos y el tercero permanece prófugo. Una billetra virtual, la pista clave que permitió dar con ellos.
lTres delincuentes, al menos uno de ellos menor de edad, asesinaron este jueves a sangre fría a una mujer frente a su hijo de 15 años. El brutal crimen ocurrió en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga cuando la mujer, identificada como Rita Mabel Suárez, de 47 años, fue a buscar a uno de sus hijos a sus clases de canto.
Mientras esperaba en el auto junto a su otro hijo, tres delincuentes la abordaron para robarle el auto en que se movía. Presa de un ataque de nervio la mujer no habría sabido reaccionar y los delincuentes le dispararon a sangre fría frente a su hijo que fue testigo del brutal episodio.
Los delincuentes huyeron a pie. El caso es investigado por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ya logró identificarlos y avanzar en la detención de dos de ellos mientras que el tercero permanece prófugo. Uno de los detenidos tiene apenas 17 años y el otro es mayor de edad.
La pista que delató a los acusados provino de un supermercado chino ubicado apenas a seis cuadras de la escena del hecho. Allí, los delincuentes realizaron compras antes del crimen y uno de ellos pagó con una billetera virtual a su nombre, lo que llevó a identificarlo y a realizar una serie de allanamientos en la zona de Rafael Castillo.
Quien había aportado su billetera virtual para realizar el pago en el supermercado fue el menor de edad. Las autoridades descubrieron que la billetera tenía una dirección asociada, ubicada en la calle Vernet de Rafael Castillo. El fiscal requirió un allanamiento inmediato con helicópteros policiales. Alertado por los movimientos policiales el menor intentó escapar por los techos pero fue finalmente detenido.
El crimen ocurrió en la esquina de Miró y Florio, donde llegó personal de la Policía Bonaerense alertados por el hijo de la mujer, que aseguró que los tres ladrones balearon a su madre para robarle su Renault Sandero sin mediar palabra.
La víctima fue trasladada rápidamente a una clínica, donde finalmente falleció.
