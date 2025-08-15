Chaco: detuvieron a los dueños de Cebra Phone por lavado

cebra phone

El jefe de Investigaciones de la Policía del Chaco, Rolando Sosa, confirmó que la pareja se encuentra bajo custodia y que no descartan que haya más personas involucradas en la causa.

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en el local de "Cebra Phone", ubicado en la calle Vedia 475, donde se vendían celulares, notebooks y otros dispositivos electrónicos presuntamente sin aval aduanero y a precios por debajo del mercado formal. Los pagos se aceptaban en efectivo, transferencias, criptomonedas y plataformas internacionales como PayPal.

Otro operativo tuvo lugar en una lujosa casa con pileta y cerco electrónico, ubicada en la calle Cangallo al 2000, donde los investigadores verificaron que la vivienda, atribuida a los imputados, no coincide con sus declaraciones fiscales.

Según el Ministerio Público Fiscal, Obregón y Vispo habrían llevado adelante “operaciones reiteradas y coordinadas para otorgar apariencia lícita a activos de origen ilícito”, provenientes de contrabando e infracciones a la Ley de Marcas 22.362.

La pesquisa apunta a que Obregón habría ingresado artículos electrónicos y accesorios desde Paraguay sin aval aduanero, mientras que la AFIP detectó movimientos millonarios que no coinciden con el perfil fiscal de los imputados, incluyendo ingresos por más de 149 millones de pesos provenientes de contribuyentes “no confiables”.

Por otro lado, se detectaron facturas presuntamente apócrifas, operaciones no registradas y uso de plataformas digitales para mover dinero fuera del control impositivo.