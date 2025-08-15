Un auto cruzó en rojo y provocó un fuerte choque en la 9 de Julio: hay al menos dos heridos

Aunque ninguno de los dos revestía heridas de gravedad los médicos resolvieron trasladarlos de todas maneras al Hospital Ramos Mejía para chequeos más profundos y descartar otro tipo de lesiones.

Como consecuencia del accidente el tránsito en la zona se encuentra reducido mientras trabajan los peritos a la espera de poder remover los vehículos del lugar.

Persecución y choque

La Policía de la Ciudad protagonizó en la madrugada del martes, alrededor de las 4.30, una vertiginosa persecución que terminó con un fuerte choque en el barrio porteño de Villa Soldati y la detención de los delincuentes, todos ellos menores de edad.

Mientras huían a gran velocidad los delincuentes perdieron el control del vehículo y terminaron chocando contra una vivienda ubicada en una esquina. Como consecuencia del fuerte impacto se originó un incendio que debió ser extinguido con la intervención de los bomberos.

persecucion choque incendi soldati

Tras ser detenidos, los jóvenes fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con politraumatismos y consigna policial. Aunque el duro impacto contra la vivienda les produjo heridas de distinta consideración afortunadamente ninguno de ellos se encuentra grave.

Todo comenzó luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad detectaran en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en Flores sur, a un grupo de jóvenes en un Citroën C3 Aircross y circulando a contramano.

persecucion choque soldati

Tras una breve pesquisa descubrieron que se trataba de un auto con alerta que había sido robado el sábado pasado. Los efectivos policiales les dieron la voz de alto tras lo cual el conductor aceleró para intentar escapar. Tras una breve persecución que se prolongó apenas a lo largo de unas pocas cuadras, el conductor perdió el control e impactó contra una vivienda ubicada en la esquina de San Pedrito y Rabanal, en Villa Soldati.

A pesar del impacto, los tres adolescentes, de 15; 16 y 17 años de edad, lograron salir del vehículo que se prendió fuego por sus propios medios y fueron inmediatamente detenidos por los efectivos policiales y atendidos por personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) que llegó en pocos minutos al lugar. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para apagar las llamas que consumieron el auto por completo y afectaron también la pared de la vivienda contra la que los delincuentes chocaron.