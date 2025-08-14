Fentanilo: Javier Milei culpó al "kirchnerismo" y apuntó al juez de la causa, quien le respondió

La respuesta del juez de la causa fentanilo

En declaraciones al periodista Mariano Martín, el juez Ernesto Kreplak, que lleva adelante la causa por el fentanilo contaminado, que ya produjo 96 muertes, le respondió duramente a Javier Milei.

“Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”, declaró Kreplak, al tiempo que pidió al mandatario “respeto por las víctimas y las instituciones”.

Además, el juez aseguró que “suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”.