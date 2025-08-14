Fentanilo: Javier Milei culpó al "kirchnerismo" y apuntó al juez de la causa, quien le respondió
El Presidente volvió a cargar contra Axel Kicillof, haciendo responsable al kirchnerismo por el fentanilo contaminado producido en noviembre de 2024. Además cuestionó al juez Kreplak, quien le respondió que respete la Constitución y no politice la causa.
Lejos de iniciar una investigación ni mucho menos hacerse cargo, en medio del silencio de su ministro de Salud, Javier Milei se refirió a elípticamente a las muertes por fentanilo adulterado. Por supuesto, culpando al kirchnerismo por la tragedia que enluta al país.
En su discurso en el cierre del acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, dijo que “hubo un encubrimiento atroz de parte del kirchnerismo”, culpando incluso al gobernador Axel Kicillof por las fallas de la ANMAT, organismo nacional que debía controlar esos medicamentos y se está desmantelando bajo la gestión anarcocapitalista.
Incluso, apuntó contra el juez que lleva adelante la causa que investiga el fentanilo producido en noviembre de 2024 por el laboratorio HLB Pharma: “¿Les parece casualidad que justo el hermano del ministro de Salud bonaerense sea el juez que tiene la causa? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó al país”, enfatizó el Presidente.
De hecho, dijo que Ariel García Furgaro, propietario del mencionado laboratorio, es “un eterno socio kirchnerista por la causa fentanilo”, y desde el Gobierno ya se anticipó que en caso de no avanzar con la detención y el procesamiento del empresario recusarán al juez Ernesto Kreplak.
Con un discurso de campaña electoral, dijo que el kirchnerismo “es peor que el narcotraficante”, asegurando que “quieren llevarnos a Venezuela, a Cuba, quieren que sean esclavos, como en el comunismo”, sentenció el Presidente.
La respuesta del juez de la causa fentanilo
En declaraciones al periodista Mariano Martín, el juez Ernesto Kreplak, que lleva adelante la causa por el fentanilo contaminado, que ya produjo 96 muertes, le respondió duramente a Javier Milei.
“Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”, declaró Kreplak, al tiempo que pidió al mandatario “respeto por las víctimas y las instituciones”.
Además, el juez aseguró que “suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”.
