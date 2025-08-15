El fuerte cruce entre el dueño del laboratorio del fentanilo contaminado y la madre de una víctima

cruce fentanilo

Frente a cámaras, Furfaro intentó ofrecer una explicación y deslindar su responsabilidad. “Soy el primero que quiere que se sepa lo que le pasó a su hijo. Quiero que sepa que leí toda la historia clínica de su hijo. Su hijo tenía varias bacterias, no sé si se lo dijeron o no. ¿Está mal que tenga la bacteria de la ampolla? Obvio que está mal. Hay que dejar que los médicos digan qué pasó, qué no pasó”, señaló.

Y agregó: “¿Cómo no voy a pedir justicia por su hijo? Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, señora, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo. Soy gente de trabajo”. Lejos de calmar la tensión, esas palabras encendieron aún más la indignación de Francese.

“Primero, decirle que no le creo nada de lo que está diciendo. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno, traela, porque es así. Sos responsable de todas las muertes. En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también prolifera que se creen las bacterias. Hay un montón de fallas y vos sos responsable”, retrucó.

image

El empresario buscó explicar el proceso de producción de un lote de 150 mil ampollas, pero la madre del joven no cedió un centímetro. “Sí, tarda 8 horas en fabricarse. Tiene un período de tiempo para fabricarse. No sé si eso lo sabés. Vos sos el dueño del laboratorio. Tendrías que saberlo”, insistió.

Ante la contundencia de los datos expuestos por Francese, Furfaro se limitó a decir: “Le acepto todo lo que usted dice”. Pero la mujer volvió a arremeter: “Obviamente que me vas a aceptar todo lo que te estoy diciendo porque fue la vida de mi hijo la que vos estropeaste o las bacterias que estaban en tu fentanilo las que llevaron a que Renato empeorara y falleciera, igual que todas las otras víctimas”.

Sin más argumentos, el empresario intentó mostrar empatía: “Señora, no le puedo decir nada a usted. Todo lo que usted me diga tiene razón. Le pido acompañar el sentimiento”. Sin embargo, la respuesta de Francese fue categórica: “Por supuesto que tengo razón. No, no pidas eso. No te acepto disculpas, no te voy a aceptar nada”.