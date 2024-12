"¡Conmigo no, Barone!", el freno que Beatriz Sarlo le puso al "panelismo" y marcó una época

Sarlo, quien murió este martes a los 82 años, desactivó aquella argucia con tres simples palabras.

La frase, pronunciada en un contexto de alta tensión, surgió luego de que Barone intentó vincular a Sarlo con el Grupo Clarín, señalando presuntas limitaciones en la labor periodística de acuerdo con el medio en el que se desempeñara cada profesional.

En un intento por desacreditarla, Barone afirmó que "a veces, trabajar en un canal oficial como éste permite algún tipo de concesión. Uno se siente más aliviado cuando en el lugar donde trabaja no hay que ocultar crímenes de lesa humanidad, no hay que pactar con sospechados de crímenes de lesa humanidad. La pregunta es si se puede trabajar...".

Sarlo lo interrumpió de manera categórica: "conmigo no, Barone, conmigo no. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, aguantaste hasta donde pudiste. Llamá a alguien de Clarín, yo soy una columnista de La Nación y trabajo tres veces por semana en radio Mitre, no voy a responder por ese medio".

De esta manera Sarlo desarmó el intento por desacreditarla emparentándola con los medios para los que trabajaba.

En una entrevista concedida años después al periodista Pablo Sirvén en LN+, Sarlo recordó cómo vivió aquel episodio y reveló un dato que era hasta ese momento desconocido: la célebre frase que descolocó a Barone surgió gracias a un consejo del periodista Pepe Eliaschev.

Según contó, la noche anterior al programa recibió una llamada de Eliaschev, quien le advirtió sobre posibles ataques personales y le sugirió un argumento que resultaría decisivo. Sarlo recordó: "Pepe me llama la noche anterior y me dice: ‘No te olvides, si te dice cualquier cosa, vos decile que trabajó en Extra’. Yo pensé luego: ‘Pepe, sos un santo’".

El periódico Extra, mencionado por Sarlo en su respuesta a Barone, había sido una publicación en la que el periodista trabajó durante su trayectoria profesional. La mención no solo evidenció el pasado laboral de Barone, sino que también desvió el foco del ataque hacia la trayectoria del panelista, generando un momento de incomodidad visible en el programa.

Sarlo también describió el clima en el estudio de televisión como extremadamente tenso. Según sus palabras, la atmósfera era palpable desde el momento en que llegó al canal "El aire se cortaba con un cuchillo. Yo no sabía a dónde poner los pies. La tensión fue muy fuerte esa noche. Todo el mundo estaba pendiente de que iba a ir ahí y me iban a hacer picadillo", contó.

La audiencia en el estudio jugó un rol determinante en esa dinámica. Sarlo comparó la actitud de los presentes con la de una platea de fútbol, con expresiones de apoyo y rechazo constantes que añadían presión al debate en vivo. Sin embargo, la estrategia sugerida por Eliaschev permitió a Sarlo centrarse en desarmar el argumento de Barone directamente, sin necesidad de entrar en detalles sobre su propio vínculo con los medios en los que trabajaba.

"Pepe me pasó el dato que tocó a Barone, no a la audiencia, a Barone", destacó la ensayista, subrayando que el consejo había sido clave para manejar la situación.