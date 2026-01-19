Convocaron a sesiones extraordinarias en febrero para debatir la Reforma Laboral
Se extenderán entre el 2 y 27 de febrero. Además de la Reforma Laboral la agenda de temas a tratar incluye la reforma a la Ley de Glaciares y el acuerdo UE-Mercosur, entre otros temas.
El presidente Javier Milei convocó este lunes a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar el mes próximo la Reforma Laboral entre otros proyectos. Así quedó plasmado en el Decreto 24/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
De esta manera el Congreso de la Nación trabajará entre el 2 y 27 de febrero próximos antes del inicio del período de sesiones ordinarias que comenzará, como cada año, el 1° de marzo.
Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE). Además, está prevista la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.
La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.
Se trata de la segunda convocatoria a extraordinarias que hace el gobierno libertario en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.
Por su parte, el Senado avanzó en la protección del calendario legislativo para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras el oficialismo se encuentra trabajando para conseguir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto.
El objetivo de Patricia Bullrich, la titular de la bancada libertaria en el Senado es asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero para dar media sanción a la Reforma Laboral.
Decreto 24/2026:
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario