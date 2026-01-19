Convocaron a sesiones extraordinarias en febrero para debatir la Reforma Laboral

Por su parte, el Senado avanzó en la protección del calendario legislativo para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras el oficialismo se encuentra trabajando para conseguir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto.

El objetivo de Patricia Bullrich, la titular de la bancada libertaria en el Senado es asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero para dar media sanción a la Reforma Laboral.

Decreto 24/2026:

