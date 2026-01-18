Javier Milei viaja a Davos sin Manuel Adorni, que se queda en la Argentina: qué pasó
Aunque por ley Victoria Villarruel asume el mando formal, el círculo íntimo del Presidente decidió que el Jefe de Gabinete permanezca en el país como el interlocutor de máxima confianza.
La partida de la comitiva presidencial hacia el Foro Económico Mundial en Davos ha dejado al descubierto, una vez más, la profundidad de la grieta interna en la cúpula del poder argentino, ya que el presidente Javier Milei decidió que Manuel Adorni no forme parte de la delegación oficial con el objetivo estratégico de mantener a alguien de su extrema confianza en Balcarce 50 mientras dure su ausencia.
Si bien la Constitución establece que la vicepresidenta Victoria Villarruel queda a cargo de la gestión, en el oficialismo ya no ocultan que el vínculo con la presidenta del Senado está virtualmente roto.
La desconfianza del entorno presidencial, encabezado por Karina Milei, se agudizó tras el reciente viaje de la vicepresidenta a la Patagonia para visitar las zonas afectadas por incendios, un movimiento que en la Casa Rosada leyeron como una jugada de posicionamiento personal que contradijo la agenda del propio Presidente.
Mientras el Jefe de Estado viaja acompañado por su hermana, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller y Pablo Quirno, en Buenos Aires la actividad no se detiene. Funcionarios de primera línea como Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem mantienen una agenda abocada casi exclusivamente a la rosca legislativa.
La presencia de Adorni en la Casa Rosada busca garantizar que cualquier eventualidad sea reportada directamente al "triángulo de hierro" presidencial, evitando que la gestión quede bajo la influencia total de una vicepresidencia con la que hoy no existe comunicación fluida.
La agenda legislativa de la semana
La decisión de dejar a Adorni al frente de la operatividad política también responde a la necesidad de no descuidar el terreno parlamentario. Las próximas semanas son críticas para el Gobierno, que se prepara para el inicio de las sesiones extraordinarias con tres ejes fundamentales:
- Reforma laboral: Una de las piezas clave para el programa económico oficial.
- Ley de Glaciares: Una modificación que genera intensos debates en las comisiones.
- Acuerdo Mercosur-Unión Europea: El tratado comercial que el oficialismo busca ratificar como un triunfo de política exterior.
