Javier Milei viaja a Davos sin Manuel Adorni, que se queda en la Argentina: qué pasó

La partida de la comitiva presidencial hacia el Foro Económico Mundial en Davos ha dejado al descubierto, una vez más, la profundidad de la grieta interna en la cúpula del poder argentino, ya que el presidente Javier Milei decidió que Manuel Adorni no forme parte de la delegación oficial con el objetivo estratégico de mantener a alguien de su extrema confianza en Balcarce 50 mientras dure su ausencia.