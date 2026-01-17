Javier Milei parte rumbo a Suiza: su agenda en el Foro de Davos

Pero el punto álgido de la presencia de Milei en Suiza se producirá el miércoles próximo a las 11.45, cuando se convertirá, al menos durante media hora, en estrella convocante del evento: brindará el discurso con el que buscará subyugar a los miles de presidentes, funcionarios y empresarios presentes. Como se dijo, otra “clase magistral” de anarcocapitalismo o cómo destruir el Estado desde adentro.