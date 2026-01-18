Irán advirtió a la Argentina tras la declaración de la Fuerza Quds como organización terrorista

El comunicado, que lleva la firma del presidente Javier Milei, sostiene que uno de los líderes de la fuerza, Ahmad Vahidi, estuvo vinculado a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994.

Según se informó, la decisión fue impulsada en coordinación con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado. El objetivo, de acuerdo al texto oficial, es limitar la capacidad de acción e influencia del grupo.

Además, el canciller Pablo Quirno se refirió a la medida a través de un mensaje publicado en su cuenta de X: "La Argentina sigue reforzando su compromiso contra el terrorismo internacional y contribuyendo al esfuerzo global para combatirlo en todas sus formas", afirmó.

La Argentina sigue reforzando su compromiso contra el terrorismo internacional y contribuyendo al esfuerzo global para combatirlo en todas sus formas.



Incorporamos a la Fuerza Quds, brazo de acción exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, y a 13 individuos vinculados a… — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 17, 2026

El comunicado explicó además que la Fuerza Quds constituye una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en operaciones fuera del territorio nacional. En ese marco, el Gobierno recordó que la Argentina fue víctima de sus acciones durante la década de 1990.

A partir de la resolución adoptada, la organización fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. La inclusión implica la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción.

El respaldo de Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Guideon Saar, expresó su apoyo a la decisión del Gobierno argentino de declarar organización terrorista a la Fuerza Quds. El funcionario calificó la medida como un "paso significativo" e instó a otros países a seguir el ejemplo de la Argentina.

"Esta decisión fortalece el frente internacional contra el terrorismo y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA", sostuvo. Además, afirmó que la Fuerza Quds "continúa exportando terror en Medio Oriente y otras regiones".

Celebro la decisión del gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente @JMilei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista.

Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de… — Gideon Sa'ar | (@gidonsaar) January 17, 2026

Qué es la Fuerza Quds

La Fuerza Quds es una unidad de élite creada dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para llevar adelante operaciones fuera del territorio iraní. Su función principal es la organización, el entrenamiento y el financiamiento de fuerzas aliadas en distintos países.

Diversos organismos internacionales la vinculan con Hezbollah en el Líbano y con milicias chiítas que operan en Irak y Afganistán, lo que le permite a Irán ampliar su influencia regional sin involucrar de manera directa a sus fuerzas armadas convencionales.