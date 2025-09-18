Cristina Kirchner destacó el discurso de Nicolás Massot en Diputados: "Extraordinario"

Sentado al lado de Margarita Stolbizer en la bancada de Encuentro Federal, el cordobés señaló que un voto diferente por parte de Gerardo Werthein "hubiera honrado la historia de nuestro país y de los consensos políticos difíciles de alcanzar en tantas cuestiones, que en este punto lo hemos mantenido en el tiempo".

"Todos los elementos que desde siempre la mayoría de la comunidad internacional y la Argentina, de manera coherente y sostenida, exigió y reclamó están presentes", señaló el legislador sobre la declaración de Nueva York que Argentina se negó a firmar, al igual que ocurrió con Estados Unidos, Israel, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga.

"Lo que también está presente en esa declaración -que el presidente Milei y el canciller Werthein, confundiendo su propia agenda personal de afinidades con la agenda del Estado argentino han rehusado apoyar- es el cese del estado de ocupación del Estado de Israel, pero particularmente del gobierno del Licud, que es donde todos los que repudiamos el accionar de Israel ponemos el énfasis", sentenció Massot.

"No lo ponemos en ni en el Estado de Israel ni mucho menos en el pueblo de Israel; lo ponemos en un gobierno llevado a delante ya casi 20 años llevado adelante por criminales de guerra y genocidas supremacistas que tienen más en común con Joseph Goebbels que con Isaac Rabin", señaló.