Nuevo "Ay Milei" de Cristina Kirchner contra el Presidente: ahora, por el "Lo peor ya pasó"

Cristina escribió este martes en su cuenta de X. “Tu ‘equilibrio’ en las cuentas, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica.Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111″.

En su presentación desde Casa Rosada, Milei destacó que hay una “relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad”. Y que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”.

“Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila. Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…“, le reclamó Cristina Kirchner al primer mandatario.

E insistió: “Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente…Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.