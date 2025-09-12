Candidatos porteños de Fuerza Patria visitaron a Cristina Kirchner en Constitución
Los candidatos a diputados Itaí Hagman y Lucía Cámpora y a senadores nacionales Mariano Recalde y Ana Arias se reunieron con la expresidenta. ¿De qué hablaron?
Los candidatos de Fuerza Patria (FP) de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron este viernes con Cristina Fernández de Kirchner, a quien visitaron en la vivienda donde la expresidenta cumple arresto domiciliario, ubicada en el barrio porteño de Constitución.
Allí estuvieron el primer candidato a diputado nacional por el peronismo porteño, Itaí Hagman, y la cuarta en esa lista, Lucía Cámpora; también los primeros candidatos a senadores nacionales: Mariano Recalde y Ana Arias, actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Fue Recalde quien indicó que “estuvimos con Cristina en San José 1111 para analizar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Hace años que doy clases en la UBA y en otras universidades públicas y conozco las realidades presupuestarias que atraviesan”.
“Por eso mi compromiso con la educación pública, al igual que el que tienen los candidatos de Fuerza Patria, es irrenunciable. El 26 de octubre necesitamos más bancas para frenar el ajuste y los atropellos de Milei”, cerró el candidato a senador de FP.
Por su parte, Itaí Hagman informó que “nos reunimos con Cristina Fernández de Kirchner y candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires para analizar el impacto del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y conversamos sobre la estrategia legislativa para rechazarlo en el Congreso”.
“Desde que comencé en la militancia estudiantil y universitaria hasta el Congreso, siempre defendimos la educación pública y lo seguiremos haciendo. Es un compromiso de los que integramos Fuerza Patria. El 26 de octubre queremos sumar bancas en el Congreso para frenar el ajuste”, completó el candidato de diputado nacional por la Ciudad.
Finalmente, la dirigente peronista Lucía Cámpora dijo que con Cristina “analizamos el impacto del veto de Milei a la ley que garantiza el financiamiento universitario. Como egresada de la UBA y militante universitaria sé que defender la universidad pública y democratizar el acceso a más pibes y pibas de cada rincón de nuestro país es defender el futuro y la soberanía”.
En ese mismo sentido, advirtió que “nuestros legisladores tienen el compromiso de rechazar este veto de Milei, el mismo compromiso que tenemos todos y todas los que integramos las listas de Fuerza Patria”.
