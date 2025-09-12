Candidatos porteños de Fuerza Patria visitaron a Cristina Kirchner en Constitución

Por su parte, Itaí Hagman informó que “nos reunimos con Cristina Fernández de Kirchner y candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires para analizar el impacto del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y conversamos sobre la estrategia legislativa para rechazarlo en el Congreso”.

“Desde que comencé en la militancia estudiantil y universitaria hasta el Congreso, siempre defendimos la educación pública y lo seguiremos haciendo. Es un compromiso de los que integramos Fuerza Patria. El 26 de octubre queremos sumar bancas en el Congreso para frenar el ajuste”, completó el candidato de diputado nacional por la Ciudad.

tuit itai hagman con cfk

Finalmente, la dirigente peronista Lucía Cámpora dijo que con Cristina “analizamos el impacto del veto de Milei a la ley que garantiza el financiamiento universitario. Como egresada de la UBA y militante universitaria sé que defender la universidad pública y democratizar el acceso a más pibes y pibas de cada rincón de nuestro país es defender el futuro y la soberanía”.

En ese mismo sentido, advirtió que “nuestros legisladores tienen el compromiso de rechazar este veto de Milei, el mismo compromiso que tenemos todos y todas los que integramos las listas de Fuerza Patria”.