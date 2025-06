Cristina Kirchner, sobre las elecciones: "El desdoblamiento fue un grave error"

Y agregó: "No es que la unidad te permita ganar, pero si estás divido seguro perdés y perdés mal. Salvo dos sectores que resultaron minoritarios, se pudo construir un espacio con distintas líneas políticas internas del PJ y de otras fuerzas políticas aliadas, y se hizo una elección de 27 puntos, que provocó desazón porque se generó muchas expectativas en cuanto a ganar, pero fue una buena elección".

"Lo que pasa que todas las elecciones lo más disonante fue el ausentismo, este es un fenómeno que parece que viene para quedarse. Esto no fue lo que pasaba en el 2001, la gente tiene que ir a votar aunque sea en blanco", reflexionó la expresidenta.

Ante esto, el conductor de Minuto Uno le consultó cómo se vuelve a enamorar al electorado, a lo que Cristina Kirchner comentó: "A mi no me gusta mucho eso de volver a enamorar sino que creo que hay que volver a representar, la sociedad cambió mucho con la pandemia. La gente percibe que no se discuten sus problemas".

En cuanto a la escenario en la provincia de Buenos Aires, comentó: "La provincia de Buenos Aires es el bastión del peronismo. En el año 2019 convoqué a todos los que me habían puteado y construimos una lista de unidad. Ganamos en primera vuelta y ganamos la provincia de Buenos Aires. Escuché a alguien que criticó la unidad del '19 pero fue una estrategia ganadora, cambiamos el escenario, después la persona (por Alberto Fernández)...".

"A los tres días de anunciar esa dupla, la derecha mafiosa me sentó en el banquillo por la causa Vialidad durante meses", rememoró, y señaló: "Hay gente que no entiende lo colectivo y se pierde en aventuras personales".

Además, la presidenta del PJ indicó: "En 2023 querían llevar a Daniel Scioli de candidato, mi candidato era Wado de Pedro. Cuando fuimos a la unidad con Sergio Massa, nos reunimos con él, con Wado, con Axel Kicillof y con Máximo Kirchner, y se decidió entre todos, porque había que preservar la provincia de Buenos Aires".

"Todos los gobernadores que decidieron desdoblar perdieron, no parece ser una buena idea. Si alguien tomó la decisión del desdoblamiento pensando que la oposición iba a ir dividida, pero no será así. La unidad es fundamental", dijo, apuntado contra la medida que tomó el gobernador bonaerense.