La madre de Lourdes Fernández, ex Bandana, denunció la desaparición de su hija

A pesar de la denuncia por desaparición, Lourdes Fernández sigue activa en sus redes sociales, lo que genera un contraste con la preocupación de su madre. Hace unas horas, compartió una publicación promocionando el show que marcará el regreso de Bandana el próximo 23 de noviembre.

Por otro lado, subió una selfie a historias de Instagram en la que se a muestra junto a su gata Mia. En la imagen, la cantante aparece sonriente y relajada, mostrando un momento cotidiano de su vida.

lourdes fernandez

También hizo un posteo del Día de la Madre en el que publicó fotos de ella junto a su mamá en distintas etapas de su vida. La descripción del post decía: “Feliz día ma te amos Felicidades a todas las mamás del mundo las que están presentes, las que te cuidan desde el cielo también”.

Las autoridades mantienen la investigación abierta, priorizando la seguridad y el bienestar de Lourdes Fernández mientras se realizan los procedimientos correspondientes.