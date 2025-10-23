Desesperada búsqueda de una chica de 15 años en Laferrere: fue vista por última vez el lunes pasado
Alma Milagros Malagreca, de 15 años, fue vista por última vez el lunes a la salida del colegio. Sospechan que se escapó con un hombre de 23, que dice ser policía.
Alma Milagros Malagreca, de 15 años, está desaparecida desde el lunes 20 de octubre cuando salió del colegio al mediodía y no regresó a su casa, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Su familia sospecha que se fugó con un hombre de 23, que dice ser policía. Convocaron a una nueva movilización para pedir por su aparición.
Al momento de su desaparición, Alma vestía un pantalón negro, una remera blanca y llevaba una mochila de Boca.
Entre una de las hipótesis que maneja la familia, se presume que la adolescente podría estar acompañada por un joven de 23 años, de quien tampoco se conoce su paradero.
“Ella se estaba conociendo con un muchacho de 23 años y como padres se lo prohibimos porque ella tiene 15. Días atrás ella se rateó de la escuela y la encontraron en la casa de la abuela del muchacho, Matías, en el barrio Don Juan”, explicó su padre.
El padre de Alma, Matías José, contó que en una oportunidad tuvo una comunicación con el sospechoso y que este le advirtió que pertenecía a una fuerza policial.
“Cuando me enteré (de la relación) lo llamé por teléfono. Le dije que era un ‘violín’ que se metía con una menor de 15 años teniendo 23 y me respondió ‘no nos faltemos el respeto porque yo soy policía’. Le dije que tenga huevos para enfrentarme y me cortó. Ahora se llevó a mi hija, no sabemos si está secuestrada", contó hoy en diálogo con TN.
Y agregó: “Si es una historieta de amor, que se entreguen, porque están perjudicando y molestando a mucha gente”.
La investigación está a cargo de Comisaría La Matanza Sur 1° - Gregorio de Laferrere, desde donde adelantaron que podrían ordenar el pedido de captura para el hombre.
Aylén, hermana de la joven, también compartió un mensaje en redes sociales para visibilizar el caso: “Se sospecha que mi hermana se fue con un chico. Desde el 20/10 a las 12:20 del mediodía saliendo del colegio en Gregorio de Laferrere. Ella está con pantalón negro, remera blanca y una mochila de Boca. Fueron buscados por todo Laferrere, por favor si saben dónde pueden estar o si la ven avisen. Yo soy la hermana mayor, el nombre es Alma Milagros Malagreca. Avisen a cualquier familiar por cualquier dato. Dale Alma, ya se vino la noche, volvé a casa”.
Familiares y amigos de la menor se reunieron el martes en el centro de Laferrere para reclamar a las fuerzas policiales que realicen la búsqueda. Además, solicitaron máxima difusión y visibilizarían del caso para poder dar con el paradero de Alma.
En tanto, la familia de Alma convocó a una nueva movilización este jueves para pedir por la aparición de la adolescente: “Nos reunimos hoy a las 17:00 hs en Av. General Rojo Luque Onorio esquina 21, frente al McDonald’s de la estación de Laferrere, La Matanza”, anunciaron en redes sociales.
