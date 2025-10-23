Desesperada búsqueda de una chica de 15 años en Laferrere: fue vista por última vez el lunes pasado

“Cuando me enteré (de la relación) lo llamé por teléfono. Le dije que era un ‘violín’ que se metía con una menor de 15 años teniendo 23 y me respondió ‘no nos faltemos el respeto porque yo soy policía’. Le dije que tenga huevos para enfrentarme y me cortó. Ahora se llevó a mi hija, no sabemos si está secuestrada", contó hoy en diálogo con TN.

Y agregó: “Si es una historieta de amor, que se entreguen, porque están perjudicando y molestando a mucha gente”.

La investigación está a cargo de Comisaría La Matanza Sur 1° - Gregorio de Laferrere, desde donde adelantaron que podrían ordenar el pedido de captura para el hombre.

Alma Milagros Malagreca

Aylén, hermana de la joven, también compartió un mensaje en redes sociales para visibilizar el caso: “Se sospecha que mi hermana se fue con un chico. Desde el 20/10 a las 12:20 del mediodía saliendo del colegio en Gregorio de Laferrere. Ella está con pantalón negro, remera blanca y una mochila de Boca. Fueron buscados por todo Laferrere, por favor si saben dónde pueden estar o si la ven avisen. Yo soy la hermana mayor, el nombre es Alma Milagros Malagreca. Avisen a cualquier familiar por cualquier dato. Dale Alma, ya se vino la noche, volvé a casa”.

Familiares y amigos de la menor se reunieron el martes en el centro de Laferrere para reclamar a las fuerzas policiales que realicen la búsqueda. Además, solicitaron máxima difusión y visibilizarían del caso para poder dar con el paradero de Alma.

En tanto, la familia de Alma convocó a una nueva movilización este jueves para pedir por la aparición de la adolescente: “Nos reunimos hoy a las 17:00 hs en Av. General Rojo Luque Onorio esquina 21, frente al McDonald’s de la estación de Laferrere, La Matanza”, anunciaron en redes sociales.