Día de la Lealtad Peronista con diferentes actos y una caravana a la casa de Cristina Kirchner: la agenda

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, expresa el texto difundido en redes sociales.

La caravana parte desde distintos puntos del país y confluirá en la calle San José 1111, donde reside la ex mandataria.

La movilización promete convertirse en uno de los actos políticos más fuertes del año, con epicentro en una fecha cargada de historia y en un contexto de tensiones políticas y judiciales.

Otros actos por el Día de la Lealtad Peronista

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza este viernes un acto por la mañana en la Quinta de San Vicente. Será un encuentro pequeño y austero, desde las 11 de la mañana, en línea con la campaña que viene desarrollando, y con el foco puesto en homenajear los 80 años del 17 de octubre.

“Vamos a seguir con una campaña muy de gestión, de territorio. Campaña que gana no se toca. Incluso no se está pensando en un acto de cierre”, adelantaron desde el entorno del gobernador. A la actividad están invitados los intendentes, candidatos y referentes de todos los espacios. “La idea es que vayan todos los que se sientan parte de ello”, subrayan.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó su actividad central este jueves por la tarde, con una experiencia inmersiva frente a la sede de Azopardo.

En tanto, se esperaban diferentes actos en provincias de todo el país, en el marco de un nuevo aniversario del Día de la Lealtad.