Cuándo se vuelve a debatir la Reforma Laboral en el Senado

La agenda del Congreso en la previa de las sesiones ordinarias

De esta manera, la cámara alta afrontará dos jornadas consecutivas de debate sobre reformas estructurales y acuerdos internacionales clave para el gobierno de Javier Milei, en el cierre del período de sesiones extraordinarias previsto para el mismo viernes 27 de este mes.

El Presidente pretende tener esos temas resueltos antes de la inauguración de las sesiones ordinarias durante el acto que encabezará ante la Asamblea Legislativa el próximo 1 de marzo, cuando quiere ofrecer un discurso público con todos los “logros” de su gestión y anticipar un año que, obviamente, continúa con más ajustes.

La advertencia de Myriam Bregman tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados: "Esta pelea recién empieza"

La diputada Myriam Bregman compartió en redes sociales su intervención en el debate por la Reforma laboral y llamó a la clase trabajadora a seguir en estado de lucha y alerta: "Mañana nos van a encontrar en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en cada barrio. Como ahora, con cacerolazos y movilizaciones. No vamos a bajar los brazos. Creemos que en este momento corresponde ni un paso atrás contra la Reforma Laboral. Esta pelea recién empieza. A pesar de las dirigencias que intentaron que el paro pasara desapercibido, la clase trabajadora fue contundente. Y en esa fuerza nos vamos a apoyar para seguir enfrentando todo el plan de Milei".