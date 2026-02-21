El oficialismo quiere sesionar el jueves y viernes para tratar la Reforma Laboral y la baja de imputabilidad

El Senado aprobó la Reforma Laboral El Senado aprobó la Reforma Laboral

En tanto, para el 27 de febrero se convocó a debatir el llamado Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025) remitido con modificaciones de la Cámara de Diputados, y el Acuerdo Unión Europea–Mercosur (C.D. 34-2025), uno de los puntos centrales de la agenda económica del oficialismo que, sin embargo, todavía no fue aprobado por las autoridades de Europa, que lo terminaron judicializando.