El oficialismo quiere sesionar el jueves y viernes para tratar la Reforma Laboral y la baja de imputabilidad
Así lo solicitaron los bloques de La Libertad Avanza y aliados, que también pretenden debatir la iniciativa de adecuación la modificación a la Ley de Glaciares.
El oficialismo pidió convocar a sesiones especiales del Senado para los días 26 y 27 de febrero a las 11 horas, en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por el Decreto N°24/2026, que rige del 2 al 27 de febrero.
Las notas de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y de los aliados, dirigidas a la titular Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar distintos proyectos incluidos en el temario de extraordinarias.
Para el 26 de febrero está previsto el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias (P.E. 175-2025) como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, el Proyecto de Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025) y la iniciativa de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).
En tanto, para el 27 de febrero se convocó a debatir el llamado Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025) remitido con modificaciones de la Cámara de Diputados, y el Acuerdo Unión Europea–Mercosur (C.D. 34-2025), uno de los puntos centrales de la agenda económica del oficialismo que, sin embargo, todavía no fue aprobado por las autoridades de Europa, que lo terminaron judicializando.
La agenda del Congreso en la previa de las sesiones ordinarias
De esta manera, la cámara alta afrontará dos jornadas consecutivas de debate sobre reformas estructurales y acuerdos internacionales clave para el gobierno de Javier Milei, en el cierre del período de sesiones extraordinarias previsto para el mismo viernes 27 de este mes.
El Presidente pretende tener esos temas resueltos antes de la inauguración de las sesiones ordinarias durante el acto que encabezará ante la Asamblea Legislativa el próximo 1 de marzo, cuando quiere ofrecer un discurso público con todos los “logros” de su gestión y anticipar un año que, obviamente, continúa con más ajustes.
