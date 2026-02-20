Arde la Cámara de Diputados: el bloque libertario pide la expulsión de Florencia Carignano

“Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, recuerdan, aseverando que “el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas”.

En ese sentido, llaman al resto de los bloques políticos a acompañar la iniciativa de suspensión y expulsión de Carignano, argumentando que “la violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”.

El proyecto de resolución lleva las firmas de Bornoroni, Sebastián Pareja, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Romina Diez, Javier Sánchez Wrba, Giselle Castelnuovo, Alejandro Fargosi, Carlos Almena, Johanna Longo, Rubén Torres, Verónica Razzini, Patricia Holzman, Damián Arabia y Álida Ferreyra.