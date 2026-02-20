Arde la Cámara de Diputados: el bloque libertario pide la expulsión de Florencia Carignano
La legisladora de Unión por la Patria cometió un insólito acto durante la sesión en la que se aprobó la Reforma Laboral que podría costarle caro.
Tras la sesión en la que fue aprobado el proyecto de reforma laboral que retornó con modificaciones al Senado, los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) presentaron un proyecto para pedir la “suspensión preventiva” y “posterior expulsión” de la diputada Florencia Carignano.
La legisladora de Unión por la Patria (UxP) protagonizo el jueves último un insólito acto, al desconectar los micrófonos y otros instrumentos de los taquígrafos para alterar el desarrollo de la sesión en la que más tarde se aprobaría la flexibilización libertaria.
Por esa razón, el bloque oficialista presentó un proyecto de resolución en el que se acusa a Carignano, diputada por Santa Fe, de tener un “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” durante la larga y polémica sesión de la cámara baja.
“Nuestro bloque presentó un proyecto facultando a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, expresan los diputados de LLA en un comunicado.
Agregando que “además pediremos la suspensión preventiva de la diputada Carignano y su posterior expulsión del cuerpo”, porque la legisladora kirchnerista fue artífice de “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación”, se indicó desde la bancada que preside el cordobés Gabriel Bornoroni.
“Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, recuerdan, aseverando que “el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas”.
En ese sentido, llaman al resto de los bloques políticos a acompañar la iniciativa de suspensión y expulsión de Carignano, argumentando que “la violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”.
El proyecto de resolución lleva las firmas de Bornoroni, Sebastián Pareja, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Romina Diez, Javier Sánchez Wrba, Giselle Castelnuovo, Alejandro Fargosi, Carlos Almena, Johanna Longo, Rubén Torres, Verónica Razzini, Patricia Holzman, Damián Arabia y Álida Ferreyra.
