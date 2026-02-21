Florencia Carignano reivindicó su accionar en Diputados: "Lo volvería a hacer una y mil veces"

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados dedicada a debatir la Ley de Modernización Laboral transcurrió en un fuerte clima de desorden y tensión. Uno de los sucesos más destacados y difundidos en las redes fue el momento en que la diputada nacional Florencia Carignano, de La Cámpora en Unión por la Patria, se acercó a la mesa central del recinto y comenzó a desconectar los cables de alimentación y de conexión a internet que utilizan los taquígrafos durante la sesión de este jueves. Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, grabó la escena y le gritó: “Carignano ¿Qué haces? quedaste grabada pedazo de loca”. Mientras la oposición increpaba a Menem, desde el sector donde se sienta Unión por la Patria empezaron a aplaudir la situación, lo que evidenció la tensión entre bloques.