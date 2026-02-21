La fuerte reacción de Mauro Icardi tras las escenas íntimas de la China Suárez en En el Barro 2
Tras las escenas más subidas de tono de En el Barro 2, Mauro Icardi reaccionó con celos frente a la actuación de la China Suárez, generando debate sobre los límites entre ficción y vida privada.
El estreno de la segunda temporada de En el Barro en Netflix volvió a poner a la China Suárez en el centro de la atención mediática, no solo por su talento actoral, sino también por las escenas subidas de tono que forman parte del relato. Las escenas subidas de tono de la China Suárez en la serie En el Barro habrían generado una fuerte reacción por parte de Mauro Icardi, su pareja, según trascendió en medios de entretenimiento.
Con un personaje cargado de intensidad, contradicciones y emociones extremas, la actriz se luce en una trama que combina drama, tensión y conflictos personales al límite. Esta temporada, Sebastián Ortega decidió apostar por un perfil mucho más jugado, incluyendo escenas que mezclan sensualidad y dramatismo, lo que confirma que el productor busca romper con la zona de confort de la ficción argentina actual y mantener al público expectante. La China Suárez, como protagonista, sigue siendo una de las figuras más comentadas y generadoras de conversación en redes sociales y portales de noticias especializados.
Sin embargo, no todos celebran su desempeño ni el enfoque del guion. Tal como señalaron en DDM (América TV), Mauro Icardi no quiere ni ver las escenas hot de las que participa su pareja. No es noticia. Cuando ambos visitaron a Mario Pergolini, él futbolista dejó en claro que los celos de su pareja lo pueden más. "Soy celoso, sí", admitió públicamente, dejando entrever que ciertos momentos de la ficción no son fáciles para él.
Guido Zaffora, periodista especializado en farándula, aportó detalles sobre la reacción del delantero: “Icardi, como buen controlador, admite en lo de Pergolini que le dan celos las imágenes de sexo de la China”. Según el análisis de Zaffora, en la serie En el Barro, la China Suárez tiene escenas de sexo con Camila Peralta y Verónica Llinás, lo que intensifica la incomodidad del futbolista frente a estas representaciones artísticas.
Por su parte, Tatiana Schapiro, panelista del ciclo, agregó su mirada sobre la situación: "Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad, teniendo una escena de sexo sea con un hombre o con una mujer", resaltando la mezcla de celos y control que según los especialistas caracteriza la dinámica de la pareja.
