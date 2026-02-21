La fuerte reacción de Mauro Icardi tras las escenas íntimas de la China Suárez en En el Barro 2

Guido Zaffora, periodista especializado en farándula, aportó detalles sobre la reacción del delantero: “Icardi, como buen controlador, admite en lo de Pergolini que le dan celos las imágenes de sexo de la China”. Según el análisis de Zaffora, en la serie En el Barro, la China Suárez tiene escenas de sexo con Camila Peralta y Verónica Llinás, lo que intensifica la incomodidad del futbolista frente a estas representaciones artísticas.

Por su parte, Tatiana Schapiro, panelista del ciclo, agregó su mirada sobre la situación: "Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad, teniendo una escena de sexo sea con un hombre o con una mujer", resaltando la mezcla de celos y control que según los especialistas caracteriza la dinámica de la pareja.