Scioli contó que fue el Presidente quien le comunicó la designación a Batakis

“Yo hablé con Silvina porque máximos niveles del Gobierno estaban tratando de ubicarla y no podían porque estaba manejando, entrando a la Ciudad. Le dije que estaban queriendo comunicarse con ella. Fue exactamente a las 7 de la tarde", relató Daniel Scioli.

El funcionario señaló además que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tiene una alta valoración" de Batakis.

Scioli destacó que la ministra entrante es "una economista con una gran sensibilidad por los temas cotidianos de las familias", con un "gran sentido de la responsabilidad" y "el compromiso de trabajar en equipo y articular con distintos sectores como gobernadores, sindicatos y empresarios".

"Silvina Batakis no es de las personas que, cuando llega, piensan que todo lo que hizo está mal y que hay que empezar todo de vuelta. En ese sentido, tiene la humildad para saber escuchar y la firmeza para tomar las decisiones que haya que tomar", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo.

Además, Daniel Scioli definió a la designada funcionaria como "ordenada, con sentido común, pragmática y profundamente desarrollista, con una muy buena interrelación con el mundo empresario".

También destacó que es una persona "en constante contacto con la economía real, con los problemas cotidiano de las personas".

"Es una trabajadora incansable, una persona muy comprometida con que la economía sea funcional al crecimiento, al desarrollo. Tiene una agenda inmediata y el gran desafío del crecimiento", subrayó el ministro en declaraciones formuladas a TN y Radio 10.

En tanto, Scioli expresó que este es un "momento para comprometerse" y ponderó la "recuperación notable de la economía real" en la Argentina.

"No se puede perder de vista que en 2019 la gente nos votó para defenderla porque no daba más. Más allá de los matices y distintos puntos de vista, hay que tener ese sentido de responsabilidad. El Presidente escucha, dialoga con todos los sectores y, después, toma las decisiones que, a su criterio, son las mejores para el desarrollo del país. No podemos perder la vista la cantidad de obstáculos que viene enfrentando", completó.

Silvina Batakis se desempeñó como ministra de Economía bonaerense durante el segundo mandato de Scioli en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, entre 2011 y 2015, y actualmente cumplía el rol de secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior, encabezado por Eduardo 'Wado' de Pedro.