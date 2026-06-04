Con el Súper RIGI Javier Milei busca desarrollar en el país una Inteligencia Artificial libre de regulaciones
A contramano de las advertencias de todos los especialistas, así lo reconoció Javier Milei en una columna publicada hoy en el Financial Times.
El presidente Javier Milei publicó este jueves una columna en el diario británico Financial Times en la que reveló uno de sus objetivos detrás de su proyecto para crear un "Súper RIGI" (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones): abrir las puertas de la Argentina al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) libre de cualquier tipo regulación y limitación estatal. A contramano de las advertencias de los expertos en la materia Milei quiere liberar así por completo las fuerzas de la IA sin contemplar eventuales consecuencias negativas.
En su columna Milei aseguró que sobre las bases del proyecto del Súper RIGI que presentó días atrás en el Congreso la Argentina debe convertirse en un polo de innovación tecnológica con escasa intervención estatal.
“En primer lugar, el compromiso de mantener la IA sin regularla para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”, sostuvo sin ambages el mandatario libertario.
Así propuso luego la creación de una nueva categoría jurídica en la Argentina. Se trata de sociedades anónimas o entidades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots. “Cuando estos sistemas ejercen un juicio independiente en entornos impredecibles —como deben hacerlo para ser realmente útiles—, sus acciones conllevan riesgos reales", planteó Milei.
“La responsabilidad limitada no es un lujo para estas entidades; es una condición indispensable para su existencia. Los accionistas humanos pueden participar, pero no es obligatorio", añadió, en un artículo en el que también contribuyó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El proyecto del Súper RIGI que Milei envió al Congreso apunta a atraer industrias “del futuro” que el Gobierno definió como “genuinamente nuevas” para la Argentina. La propuesta menciona, a su vez, infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.
Estas definiciones alimentaron las sospechas de la oposición, que apuntaron a un supuesto esquema pensado para grandes compañías tecnológicas vinculadas a la IA, al procesamiento de datos y a la defensa.
“La Argentina se transformó en los últimos dos años (...) Estamos abiertos al público. Inspirados por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI“, subrayó Milei y auguró: ”Que Buenos Aires se convierta para la IA en lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación: el lugar donde la imaginación jurídica se puso al día con el avance tecnológico y el mundo cambió“.
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