Con el Súper RIGI Javier Milei busca desarrollar en el país una Inteligencia Artificial libre de regulaciones

“La responsabilidad limitada no es un lujo para estas entidades; es una condición indispensable para su existencia. Los accionistas humanos pueden participar, pero no es obligatorio", añadió, en un artículo en el que también contribuyó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El proyecto del Súper RIGI que Milei envió al Congreso apunta a atraer industrias “del futuro” que el Gobierno definió como “genuinamente nuevas” para la Argentina. La propuesta menciona, a su vez, infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.

inteligencia artificial

Estas definiciones alimentaron las sospechas de la oposición, que apuntaron a un supuesto esquema pensado para grandes compañías tecnológicas vinculadas a la IA, al procesamiento de datos y a la defensa.

“La Argentina se transformó en los últimos dos años (...) Estamos abiertos al público. Inspirados por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI“, subrayó Milei y auguró: ”Que Buenos Aires se convierta para la IA en lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación: el lugar donde la imaginación jurídica se puso al día con el avance tecnológico y el mundo cambió“.