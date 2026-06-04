El Gobierno presentó un documental sobre el Hospital Garrahan y los trabajadores denuncian una campaña sucia

Entre ellos, se menciona la ocupación de la oficina de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de ese año, un hecho que el Gobierno califica como de "extrema gravedad". También se recuerda que durante el conflicto se realizaron más de 40 medidas de fuerza, incluyendo paros de distinta duración, movilizaciones, festivales, radios abiertas y protestas frente al Ministerio de Salud, el Congreso y Plaza de Mayo.

trabajadores garrahan

El documental libertario contrapone esas imágenes con lo que define como una nueva etapa de gestión dentro del hospital. Según el relato oficialista, el Garrahan atraviesa actualmente un proceso de reorganización administrativa, inversión en infraestructura y modernización, con el objetivo de convertirse en el mejor hospital pediátrico de América Latina.

Para la elaboración del documental se utilizaron registros audiovisuales de las distintas protestas y también testimonios de trabajadores que continuaron desempeñando tareas durante los conflictos. Desde Casa Rosada afirman que el material busca reconocer a quienes garantizaron la atención de los pacientes en medio de las medidas gremiales.

Protesta en el Hospital Garrahan

La difusión del documental provocó una fuerte reacción entre los trabajadores del hospital. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE convocaron para este jueves a una conferencia de prensa y acto frente al establecimiento pediátrico para denunciar lo que consideran una campaña de estigmatización contra el personal.

ssstwitter.com_1748644772210.mp4 Cristina Kirchner y el Garrahan

Los representantes de los trabajadores sostienen que persisten problemas estructurales vinculados al ajuste presupuestario, la falta de personal y las suspensiones que califican como arbitrarias. Además, denuncian persecución política contra trabajadores que participaron de las medidas de fuerza desarrolladas durante el último año.

La conferencia está prevista para las 13 en la puerta del hospital y buscará visibilizar una situación que, según los representantes sindicales, permanece sin solución. En ese contexto, el lanzamiento del documental volvió a colocar al Garrahan en el centro de la disputa entre el Gobierno y los trabajadores, un conflicto que continúa abierto y que amenaza con sumar nuevos capítulos.

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