Denuncian que desde la embajada de los Estados Unidos se comunicaron directo con legisladores argentinos

"Lo llamaron de la Embajada, me comentó que le preguntaron cómo veía las cosas, él dijo lo que dice públicamente. Eso es lo único que sé que existió", convino el diputado, que en septiembre ce este año pidió que el salvataje del gobierno de los Estados Unidos a la Argentina sea motivo de visita al Congreso para el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein.

Agost Carreño prestamo estados unidos

Por estos días el presidente Javier Milei se encuentra en un viaje oficial por Washington DC, con una parada obligada por la Casa Blanca, donde fue recibido por su colega Donald Trump y por el vice de éste, JD Vance.

La reunión fue tensa pero terminó con un animado Javier Milei diciendo públicamente -vía X- que "si el país se aleja de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País".