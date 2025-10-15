Quién es Nieves Zuberbühler, la periodista argentina a la que Donald Trump piropeó

Fue productora del legendario programa “60 Minutes” de la cadena CBS y desde 2020 se desempeña como corresponsal de TN en Estados Unidos, además de cubrir temas de política internacional para el diario Perfil.

A pesar de su exposición profesional, en los últimos años mantuvo un bajísimo perfil mediático en cuanto a su vida personal, enfocándose en su trabajo y manteniéndose alejada de las redes sociales.

trump meloni

El interés por su figura también se reavivó por sus vínculos familiares. Zuberbühler proviene de una tradicional familia de la alta sociedad argentina: es hija de Ignacio Zuberbühler y Marina Blaquier.

Su abuela materna, Malena Nelson Hunter de Blaquier, fue una figura célebre que llegó a ser señalada por la prensa británica como el “amor imposible” del príncipe Felipe de Edimburgo, el fallecido esposo de la reina Isabel II.

En el plano personal, Zuberbühler estuvo casada con el empresario colombiano Julio Mario Santo Domingo III, hermano de Tatiana Santo Domingo, quien a su vez es la esposa de Andrea Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco. Su boda, con temática de Halloween en Brooklyn, contó con la presencia de miembros de la realeza europea. La unión duró poco más de un año. Previamente, había estado casada con el economista argentino Manuel Maximino.

Donald Trump incomodó a Meloni

Una treintena de líderes mundiales se reunieron el lunes en la ciudad balnearia de Sharm el-Sheikh, Egipto, para respaldar el acuerdo de paz entre Israel y la organización terrorista Hamas que permitió poner fin a la invasión a la Franja de Gaza y el retorno de todos los rehenes que todavía estaban vivos en manos de Hamas.

Lo trascendental del encuentro no impidió sin embargo que el presidente Trump rompiera el solemne clima que reinaba y le lanzara un, tan inesperado como fuera de lugar, piropo a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

En conferencia de prensa Trump elogió a Meloni a quien calificó como "una líder increíble y muy respetada". Pero, antes de destacar su cualidades como líder, se centró en su aspecto físico.

"Es muy bonita. Si dices eso, es el fin de tu carrera política, pero lo diré de todos modos, porque es verdad", dijo.

trump meloni

Trump dudó un segundo y luego dijo: "Me arriesgo", buscando la mirada de Meloni. "¿Dónde está? ¿No le molesta si digo que es bella? Porque es cierto", afirmó el mandatario de 79 años, que se casó tres veces.

De pie justo detrás de él, Meloni se limitó a corresponderle con una sonrisa.

Meloni se tomó el comentario con humor, al igual que una broma del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una pausa de la cumbre: “Debo hacer que dejes de fumar de alguna manera”.

La primera ministra también le devolvió los elogios a Trump, pero solo por sus gestiones diplomáticas. El acuerdo de Gaza “es un gran éxito para Donald Trump, y le deseamos otros, empezando por Ucrania”, señaló.