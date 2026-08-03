El Gobierno acepta las paritarias bimestrales y el salario básico sube a $1.609.905 en agosto

Los trabajadores mecánicos nucleados en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) percibirán este mes una actualización salarial para las distintas ramas de su actividad, tras sellar un nuevo acuerdo en paritarias con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).