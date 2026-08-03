El Gobierno acepta las paritarias bimestrales y el salario básico sube a $1.609.905 en agosto
Sindicato cerró paritarias para agosto-septiembre de 2026. Fija escalas diferenciadas, con aplicación inmediata y obligatoria a la espera de la homologación.
Los trabajadores mecánicos nucleados en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) percibirán este mes una actualización salarial para las distintas ramas de su actividad, tras sellar un nuevo acuerdo en paritarias con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Las actas correspondientes fueron rubricadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el gremio que conduce Ricardo Pignanelli —a través del secretario gremial Néstor Adrián Valle y los subsecretarios Pablo Pagez y Sergio Pignanelli—, en conjunto con el titular de la cámara empresaria, Sebastián Beato.
Cómo quedan las escalas salariales de SMATA tras cerrar paritarias bimestrales
El entendimiento establece grillas actualizadas que entraron en vigencia el 1° de agosto de 2026 y tendrán validez durante todo el bimestre agosto-septiembre:
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Concesionarios del ACA: Los salarios básicos parten desde $1.770.040 para playeros y expendedores, y alcanzan los $2.427.277 para los conductores de auxilio mecánico de mayor categoría.
Talleres de revisión técnica: Los básicos iniciales de jornada completa arrancan en $1.609.905, escalando hasta los $2.201.755 para la categoría más alta. Asimismo, este convenio mantiene adicionales no remunerativos y fija un bono alimentario diario de $2.970,77.
Aplicación inmediata y próximos pasos
Si bien ambas partes se comprometieron a realizar el trámite formal de homologación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, se dejó expresamente asentado que lo acordado cuenta con aplicación inmediata y obligatoria bajo los términos establecidos en el artículo 959 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por último, la representación gremial y la cámara empresaria acordaron volver a reunirse en la mesa de negociación a partir del 1° de octubre de 2026, con el objetivo de evaluar la evolución económica y definir las escalas del último tramo del año.
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