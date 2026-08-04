Uruguay descartó convertirse en mediador en el nuevo fuego cruzado entre Javier Milei y Lula da Silva

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, intentó minimizar el incidente diplomático, descartando cualquier posibilidad de romper vínculos con el país vecino y principal socio, el domingo Milei volvió a tensar la cuerda al calificar a Lula de “ladrón” tres veces seguidas.

Lubetkin ratificó que la gestión del presidente Yamandú Orsi sigue los acontecimientos "muy de cerca", aunque remarcó que se trata de un "diálogo entre brasileros y argentinos", descartando así cualquier tipo de facilitación o intermediación.

A su vez, el canciller expresó su preocupación por el impacto de esta disputa en la agenda de la región: “Cualquier elemento de tensionamiento del Mercosur no ayuda para nada. Creo que no ayuda, tensiona y no facilita en un momento tan importante”.

En ese contexto, instó a moderar las posturas de cara a los desafíos externos del bloque.

“Está claro que para nosotros tienen que bajar estas tensiones, pensar una lógica de Estado y de Presidencia, porque el Mercosur está en un momento extraordinario con la Unión Europea, con el EFTA y en el diálogo con los asiáticos”, subrayó el canciller uruguayo.