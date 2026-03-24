Día de la Memoria: 10 películas para entender qué pasó después del golpe de Estado
En un nuevo Día de la Memoria, repasamos diez obras fundamentales del cine nacional para reflexionar y comprender qué pasó tras el golpe de Estado de 1976.
Cada 24 de marzo, la sociedad argentina conmemora el Día de la Memoria para reflexionar sobre las trágicas consecuencias que dejó la última dictadura cívico-militar. El séptimo arte ha sido una herramienta fundamental para mantener viva la historia, documentar el inmenso dolor y exigir justicia sin descanso.
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10 películas esenciales para el Día de la Memoria
A medio siglo del golpe de Estado, estas diez producciones son clave para abordar el terrorismo de Estado, la persecución, la censura y la lucha por la verdad y la justicia:
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La historia oficial (1985): Ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Dirigida por Luis Puenzo, narra el despertar de conciencia de una profesora de clase media que comienza a sospechar que su hija adoptiva es, en realidad, hija de desaparecidos.
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La noche de los lápices (1986): Un crudo relato dirigido por Héctor Olivera basado en hechos reales. Retrata el secuestro, la tortura y la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios en La Plata que reclamaban por el boleto estudiantil.
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Tiempo de revancha (1981): Estrenada en plena dictadura, la obra maestra de Adolfo Aristarain utiliza la metáfora y el suspenso para denunciar la corrupción empresarial y la opresión sindical, logrando esquivar la estricta censura de la época.
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Plata dulce (1982): Una sátira amarga dirigida por Fernando Ayala que expone la destrucción del aparato productivo nacional y la especulación financiera generada por las políticas económicas del gobierno de facto.
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Garage Olimpo (1999): Dirigida por Marco Bechis, quien fue víctima del terrorismo de Estado. La cinta muestra con un realismo escalofriante el funcionamiento interno de los centros clandestinos de detención y los vuelos de la muerte.
Kamchatka (2002): Marcelo Piñeyro ofrece una mirada distinta: la dictadura vista a través de los ojos de un niño. Muestra la vida en la clandestinidad de una familia que debe esconderse y cambiar de identidad para sobrevivir.
Crónica de una fuga (2006): Adrián Caetano lleva a la pantalla grande la historia real de la fuga de la Mansión Seré, detallando el horror del cautiverio y la desesperada huida de un grupo de jóvenes secuestrados.
Infancia clandestina (2011): Basada en las vivencias de su director, Benjamín Ávila, relata la tensión, el miedo y las contradicciones de crecer en la clandestinidad siendo hijo de militantes políticos montoneros que regresan al país.
Sinfonía para Ana (2017): Aborda el impacto del clima político represivo en los pasillos del Colegio Nacional de Buenos Aires, mostrando cómo la violencia de Estado irrumpió en la vida, los amores y las amistades de los adolescentes.
La última nominada al Oscar
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Argentina, 1985 (2022): El aclamado film de Santiago Mitre cierra el círculo narrando la titánica tarea de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo para llevar adelante el histórico Juicio a las Juntas Militares, un hito mundial en la defensa de los derechos humanos.
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