Día de la Memoria: 10 películas para entender qué pasó después del golpe de Estado

La historia oficial (1985): Ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Dirigida por Luis Puenzo, narra el despertar de conciencia de una profesora de clase media que comienza a sospechar que su hija adoptiva es, en realidad, hija de desaparecidos .

La noche de los lápices (1986): Un crudo relato dirigido por Héctor Olivera basado en hechos reales. Retrata el secuestro, la tortura y la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios en La Plata que reclamaban por el boleto estudiantil.

Tiempo de revancha (1981): Estrenada en plena dictadura, la obra maestra de Adolfo Aristarain utiliza la metáfora y el suspenso para denunciar la corrupción empresarial y la opresión sindical , logrando esquivar la estricta censura de la época.

Plata dulce (1982): Una sátira amarga dirigida por Fernando Ayala que expone la destrucción del aparato productivo nacional y la especulación financiera generada por las políticas económicas del gobierno de facto.

Garage Olimpo (1999): Dirigida por Marco Bechis, quien fue víctima del terrorismo de Estado. La cinta muestra con un realismo escalofriante el funcionamiento interno de los centros clandestinos de detención y los vuelos de la muerte.

Kamchatka (2002): Marcelo Piñeyro ofrece una mirada distinta: la dictadura vista a través de los ojos de un niño. Muestra la vida en la clandestinidad de una familia que debe esconderse y cambiar de identidad para sobrevivir.

Crónica de una fuga (2006): Adrián Caetano lleva a la pantalla grande la historia real de la fuga de la Mansión Seré, detallando el horror del cautiverio y la desesperada huida de un grupo de jóvenes secuestrados.

Infancia clandestina (2011): Basada en las vivencias de su director, Benjamín Ávila, relata la tensión, el miedo y las contradicciones de crecer en la clandestinidad siendo hijo de militantes políticos montoneros que regresan al país.