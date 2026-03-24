Día de la Memoria: ¿De qué murió el genocida Jorge Rafael Videla?

image En el Día de la Memoria fue muy buscado el parte médico con la diarrea del genocida Videla

Condenas por el robo de bebés y lesa humanidad

La Justicia argentina lo condenó a 50 años de prisión por ser el autor mediato del plan sistemático de robo y apropiación de bebés. Se comprobó que, bajo su mando, se orquestó una maquinaria estatal clandestina para secuestrar mujeres embarazadas, desaparecerlas y robar a sus hijos para entregarles identidades falsas.

Tanto a nivel histórico como judicial, Videla es considerado un genocida. Las Fuerzas Armadas implementaron un exterminio sistemático que incluyó la desaparición forzada de miles de personas en cientos de centros clandestinos, hechos que fueron juzgados y condenados ejemplarmente como crímenes de lesa humanidad.