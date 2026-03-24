Día de la Memoria: ¿De qué murió el genocida Jorge Rafael Videla?
A 50 años del golpe y en un nuevo Día de la Memoria, recordamos el final de Jorge Rafael Videla, el genocida ladrón de bebés, en el penal de Marcos Paz.
Al conmemorarse otro Día de la Memoria, resurgen detalles del final de Jorge Rafael Videla, el principal cabecilla del golpe de Estado de 1976 y responsable del terrorismo de Estado en Argentina. El ex dictador falleció a los 87 años cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad.
Las circunstancias exactas de su muerte quedaron registradas en un informe oficial firmado por el médico de guardia del penal. El documento revela cómo fueron las últimas horas del represor en el Complejo Penitenciario Federal II.
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¿Cómo fue hallado Jorge Rafael Videla en el baño?
De acuerdo con el parte médico firmado en el penal de Marcos Paz, el ex dictador fue encontrado en una posición denigrante. El documento establece que al "Interno Jorge Rafael Videla, de 87 años de edad, se lo encuentra sentado en el baño de su celda sentado en el inodoro inconsciente, sin pulso ni reacción pupilar". Tras este hallazgo, se constató oficialmente su fallecimiento a las 8:25 de la mañana del 17 de mayo de 2013 mediante un electrocardiograma.
Diarrea: el cuadro previo de salud
El mismo informe asistencial dejó asentado que presentaba problemas gastrointestinales agudos. El paciente "fue evaluado en el día de ayer por presentar un cuadro de diarrea aguda, con deposiciones de baja cuantía". Posteriormente, la autopsia determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de múltiples hemorragias internas y una caída que le provocó fracturas, poniendo fin a la vida del máximo emblema de la dictadura.
Condenas por el robo de bebés y lesa humanidad
La Justicia argentina lo condenó a 50 años de prisión por ser el autor mediato del plan sistemático de robo y apropiación de bebés. Se comprobó que, bajo su mando, se orquestó una maquinaria estatal clandestina para secuestrar mujeres embarazadas, desaparecerlas y robar a sus hijos para entregarles identidades falsas.
Tanto a nivel histórico como judicial, Videla es considerado un genocida. Las Fuerzas Armadas implementaron un exterminio sistemático que incluyó la desaparición forzada de miles de personas en cientos de centros clandestinos, hechos que fueron juzgados y condenados ejemplarmente como crímenes de lesa humanidad.
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