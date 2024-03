Día de la Memoria: hasta en LN+ cruzaron al Gobierno por su mirada negacionista

"Se está abriendo un debate que ya ha sido saldado por el presidente Alfonsín, que juzgó tanto a las cúpulas militares, que produjeron un salvaje terrorismo de Estado, incomparable con absolutamente nada, y también a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. A los dos lados juzgó. Quizás hay mucha gente que no recuerda esa historia porque pasaron muchos años", dijo Santillán.

Y agregó: "Después vinieron los indultos del presidente Menem, por lo tanto la historia no puede reescribirse y, si se reescribe, se está perdiendo el tiempo en estos momentos tan calientes de la Argentina".

"También quiero recordar que fue nuestro compañero de La Nación, Hugo Alconada Mon, que en su momento escribió e investigó, que los desaparecidos y los muertos según los documentos militares eran 22 mil aceptados. No es algo tirado de los pelos, las cifras son muy difíciles de conocer y discutir eso es banizarlo", sostuvo la conductora, algo con lo que Novaresio acordó: "Yo me niego traer la aritmética a esto".

"No es discutible que el Estado con armas ilícitas, persiguiera, secuestrara, torturara, ni nada de lo que hizo el Estado. Me parece una banalización", manifestó Santillán, y le pidió a la producción que busquen la nota de investigación basada en la desclasificación de documentos de inteligencia, que fue publicada por el periodista en La Nación en el año 2006 y titulada: "El Ejército admitió 22 mil crímenes de guerra".

Por último, remarcó: "Si empezamos a discutir cuántos miles son, esto no se termina y no se habla sinceramente de lo que pasó. Creo que la mayor parte de la sociedad Argentina, más allá de que unos se apropien o no de la fecha, estamos de acuerdo que el 24 de marzo es para recordar un golpe sangriento que no queremos que suceda nunca más", remarcó la conductora.