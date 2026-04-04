El Gobierno apura la reglamentación de la Reforma Laboral para "blindarla"

El Poder Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario funcione como “blindaje técnico” en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos, apuntando a que todo se resuelva en la Corte Suprema, donde hay consenso con respecto a la “afinidad” de sus integrantes ante las políticas libertarias.

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