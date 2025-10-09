Habló el abogado de José Luis Espert en medio del allanamiento: "Instruí facilitar el procedimiento"
La Cámara de Diputados aprobó ayer la licencia con goce de sueldo de José Luis Espert y avaló también el accionar de la justicia a pesar de los fueros de los que goza en tanto diputado de la Nación.
Agentes judiciales y de la Policía Federal Argentina (PFA) ingresaron este jueves cerca del mediodía a la casa del diputado, ahora de licencia con goce de sueldo, y ex candidato de La Libertad Avanza y el PRO, José Luis Espert, en Beccar y a su en el Congreso de la Nación.
El operativo se realiza en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero que lleva adelante el juez de San Isidro Lino Mirabelli a partir de las transferencias de dinero que recibió Espert del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por la justicia de los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.
A la transferencia por 200 mil dólares que Espert tuvo que admitir tras negarla en reiteradas ocasiones se suma un contrato que los vincula por un millón de dólares que fue encontrado durante un operativo en la casa de Machado en Viedma.
Alejandro Freeland, abogado de Espert denunció ante la prensa que las autoridades policiales no le permitieron presenciar el operativo y asistir a su defendido.
Y aseguró que su "instrucción por teléfono fue facilitar en todo la tarea de los que vienen a allanar".
Freeland contó que Espert "está muy tranquilo, está bien, está esperándome".
Tras renunciar a la candidatura obligado por el escándalo, ayer el diputado pidió licencia con goce de sueldo de la Cámara baja. En paralelo, los diputados aprobaron, por una abrumadora mayoría de 215 votos afirmativos, un requerimiento del juez Mirabelli para avanzar en medidas de prueba contra Espert e incluso allanar su despacho en el Congreso.
Contra Espert está en curso otra causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. El expediente, cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano, está centrado en los vuelos que el diputado hizo en aeronaves que pertenecen a Machado.
Sobre Machado pesa un pedido de extradición de Estados Unidos para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico, solicitud que recibió días atrás, después de más de dos años de demora y tras el estallido del escándalo, el visto bueno de la Corte Suprema.
