Habló el abogado de José Luis Espert en medio del allanamiento: "Instruí facilitar el procedimiento"

Y aseguró que su "instrucción por teléfono fue facilitar en todo la tarea de los que vienen a allanar".

Freeland contó que Espert "está muy tranquilo, está bien, está esperándome".

Tras renunciar a la candidatura obligado por el escándalo, ayer el diputado pidió licencia con goce de sueldo de la Cámara baja. En paralelo, los diputados aprobaron, por una abrumadora mayoría de 215 votos afirmativos, un requerimiento del juez Mirabelli para avanzar en medidas de prueba contra Espert e incluso allanar su despacho en el Congreso.

allanammiento espert

Contra Espert está en curso otra causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. El expediente, cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano, está centrado en los vuelos que el diputado hizo en aeronaves que pertenecen a Machado.

Sobre Machado pesa un pedido de extradición de Estados Unidos para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico, solicitud que recibió días atrás, después de más de dos años de demora y tras el estallido del escándalo, el visto bueno de la Corte Suprema.