Bertie Benegas Lynch es el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto tras la renuncia de José Luis Espert
La Cámara de Diputados tiene nuevo titular en esa área, luego de que el legislador libertario se viera envuelto en un escándalo por presuntos vínculos narcos.
Desde la renuncia de José Luis Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el pasado 6 de octubre, esa área había quedado acéfala. Tras ello, la Cámara baja tomó la decisión de designar a Bertie Benegas Lynch en ese puesto, a los efectos de que también gestione el debate del Presupuesto 2026.
Cabe señalar que la renuncia de Espert se produjo un día después de que él anunciara su decisión de bajar su candidatura a diputado nacional, en medio de un escándalo por su presunto vínculo con Fred Machado, el empresario argentino investigado por narcotráfico y lavado de dinero.
Cabe señalar que la ronda de consultas sobre el proyecto de Ley de Presupuesto se reanudó este martes con la presencia de los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas). Su tarea es dar continuidad al informe que había quedado inconcluso tras la renuncia de Espert como presidente de la Comisión.
En este sentido, trascendió que las exposiciones de los funcionarios se extenderán hasta el 29 de octubre, con el objetivo de obtener el dictamen el 4 de noviembre y realizar la votación final en la Cámara baja durante la segunda mitad de noviembre.
Allanaron una vivienda lindera a la de Espert porque habrían arrojado allí su celular
Según trascendió, durante un operativo judicial vinculado a la investigación por narcotráfico que involucra a José Luis Espert, desde su casa habrían arrojado un teléfono celular al patio de los vecinos para evitar que la Policía lo encontrara. El intento de ocultamiento terminó provocando un nuevo allanamiento: la Justicia ordenó ingresar a la vivienda lindera para recuperar el dispositivo, que podría contener información clave sobre las operaciones investigadas.
En redes sociales, la noticia se viralizó rápidamente con ironías y críticas al economista ultraliberal. “Ordenaron allanar la casa de los vecinos de Espert porque tiraron un celular para que la policía no lo encuentre jajaja, pero ¿por qué? ¿El celular tenía muchos chimentos de peluquería?”, ironizó un usuario.
Otro fue más directo: “Esto es La Libertad Avanza: todos delincuentes que no dejan investigar”.
