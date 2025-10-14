Bertie Benegas Lynch es el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto tras la renuncia de José Luis Espert

Allanaron una vivienda lindera a la de Espert porque habrían arrojado allí su celular

Según trascendió, durante un operativo judicial vinculado a la investigación por narcotráfico que involucra a José Luis Espert, desde su casa habrían arrojado un teléfono celular al patio de los vecinos para evitar que la Policía lo encontrara. El intento de ocultamiento terminó provocando un nuevo allanamiento: la Justicia ordenó ingresar a la vivienda lindera para recuperar el dispositivo, que podría contener información clave sobre las operaciones investigadas.

En redes sociales, la noticia se viralizó rápidamente con ironías y críticas al economista ultraliberal. “Ordenaron allanar la casa de los vecinos de Espert porque tiraron un celular para que la policía no lo encuentre jajaja, pero ¿por qué? ¿El celular tenía muchos chimentos de peluquería?”, ironizó un usuario.

Otro fue más directo: “Esto es La Libertad Avanza: todos delincuentes que no dejan investigar”.

