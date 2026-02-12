🔴Diputados debate el acuerdo Mercosur-UE y el Régimen Penal Juvenil EN VIVO: minuto a minuto

Comenzó el debate del acuerdo Mercosur-UE y Régimen Penal Juvenil en Diputados
La Cámara de Diputados sesionará este jueves desde las 11 para tratar dos proyectos clave del Gobierno: la baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en comisiones y buscará convertir en ley ambas iniciativas durante el período de sesiones extraordinarias.
El proyecto mayoritario alcanzó 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos en disidencia). Propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones. En ese marco, determina informes trimestrales de las autoridades pertinentes y establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.
Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. "Nada de lo presupuestario sale si no tiene el aval del Ministerio de Economía", aseguró a este medio uno de los negociadores oficialistas del Régimen Penal Juvenil.
Por otro lado, Unión por la Patria presentó dos dictámenes (uno que sostiene la actual edad de imputabilidad y otro del sector massista que la baja a 14 años); la conducción de Provincias Unidas tuvo su propio proyecto (también reduce a 14); y dos iniciativas de rechazo: una del Frente de Izquierda y otro del peronista catamarqueño Sebastián Nóblega.
En paralelo, la Cámara Baja tratará también este jueves la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la UE, firmado el 17 de enero y enviado al Congreso para su aprobación. El Gobierno busca que la Argentina sea el primer país del bloque en avalarlo.
“Firmamos el Acuerdo Mercosur-UE el 17 de enero. Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, celebró en X el canciller Pablo Quirno.
El oficialismo aseguró que cuenta con respaldo de aliados provinciales y sectores dialoguistas para aprobar la ratificación. El envío del texto al Congreso se demoró por dificultades en la traducción en Paraguay y fue recibido esta semana en la Cámara Baja.
