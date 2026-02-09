Marcha atrás con la Reforma Penal Juvenil: el Gobierno retiró el proyecto horas después del envío a Diputados

Cómo es la Reforma Penal Juvenil

A pesar de la modificación en la edad mínima, el núcleo de la reforma que se discutirá mantiene los pilares debatidos el año pasado:

Penas diferenciadas para menores de edad.

Programas de reinserción obligatorios.

Ajustes en los plazos procesales para delitos graves.

Con esta decisión, el Poder Ejecutivo busca garantizar una victoria legislativa rápida, priorizando la aprobación de un nuevo marco legal sobre la ambición inicial de bajar la edad de imputabilidad a un límite que el Congreso no parecía dispuesto a convalidar en este ciclo 2026.