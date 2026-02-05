El acuerdo Mercosur - Unión Europea fue ingresado a Diputados: cómo será su tratamiento
A pesar de que su puesta en marcha efectiva está en manos de la justicia europea, tras no ser ratificado por el Parlamento de ese continente, el Ejecutivo ya envió el tratado al Congreso, donde tendrá su particular derrotero.
A principios de este año, el Gobierno Nacional celebraba la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea(UE) por parte del Consejo europeo en Bruselas, que abriría a la Argentina y al bloque regional un mercado de 450 millones de consumidores, eliminando aranceles para casi la totalidad de las exportaciones agrícolas. Poco después, Javier Milei viajaba a Asunción para la firma del tratado.
Pero solo cuatro días más tarde el Parlamento Europeo paralizaba el acuerdo, enviándolo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios y su validez.
De esta manera, con su ratificación pendiente durante un proceso que podría tardar años, serán los jueces quienes decidan sobre su implementación efectiva. Sin embargo, el Gobierno libertario envió este jueves a la Cámara de Diputados el acuerdo comercial con el objetivo de obtener su ratificación por el Congreso.
Fuentes parlamentarias indicaron que el convenio firmado entre los dos bloques regionales será publicado este viernes en el sitio oficial de la cámara baja, con sus 5.000 páginas traducidas a varios idiomas.
El camino del acuerdo en Diputados
En principio, el tratado será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur de la Cámara de Diputados; dos comisiones que aún no tienen designados a sus integrantes ni a sus autoridades, por lo que se espera una pronta convocatoria para su constitución.
Si bien había sido incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias, su ingreso se demoró porque la Comisión Europea demoró la entrega las copias certificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Cancillería revisó el texto y lo remitió al Poder Ejecutivo, donde pasó a la firma de la Secretaría de Legal y Técnica, para tener el visado final de Milei.
De modo que, aun paralizado en Europa sin fecha prevista para su “liberación”, el proyecto ya quedó en línea de largada para comenzar su tratamiento cuando lo dispongan las autoridades políticas del oficialismo.
