El acuerdo Mercosur - Unión Europea fue ingresado a Diputados: cómo será su tratamiento

Si bien había sido incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias, su ingreso se demoró porque la Comisión Europea demoró la entrega las copias certificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Cancillería revisó el texto y lo remitió al Poder Ejecutivo, donde pasó a la firma de la Secretaría de Legal y Técnica, para tener el visado final de Milei.

De modo que, aun paralizado en Europa sin fecha prevista para su “liberación”, el proyecto ya quedó en línea de largada para comenzar su tratamiento cuando lo dispongan las autoridades políticas del oficialismo.