Tensión en Diputados: la llamativa reacción de libertarios ante el pedido de "narcotest" para legisladores

Ante la inesperada reacción, Grabois frenó su embestida para agradecer públicamente el gesto de la legisladora. "Hagamos un narcotest para ver quién financia a los narcos", reforzó antes de cerrar.

Pese a este breve consenso, la intervención del referente de Patria Grande estuvo cargada de reproches por la actuación policial durante la marcha contra la reforma laboral. Fue así que acusó a los ministros de Seguridad de "competir para ver quién es más sádico" con los manifestantes.

De esta manera, el diputado lanzó una frase lapidaria al asegurar que el Gobierno "se mete con la gente movilizada, pero a los narcos ya les firmaron un tratado de libre comercio".

Durante gran parte de su alocución, Grabois mantuvo un ríspido cruce con el libertario Álvaro Martínez, quien intentó interrumpirlo en reiteradas ocasiones entre gritos y ademanes. Sin embargo, la imagen del día terminó siendo el inesperado punto de contacto entre el peronismo crítico y el oficialismo por la transparencia "toxicológica" de los funcionarios en este febrero de 2026.