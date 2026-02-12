Tensión en Diputados: la llamativa reacción de libertarios ante el pedido de "narcotest" para legisladores
Juan Grabois exigió controles toxicológicos obligatorios para los tres poderes del Estado y, para sorpresa de los presentes, encontró fuerte rechazo de los libertarios, con una excepción.
El clima beligerante que dominaba la sesión de este jueves en Diputados se interrumpió por un instante cuando Juan Grabois (Unión por la Patria) subió la apuesta contra la dirigencia política y reclamó la implementación de un "narcotest", lo que desató la llamativa furia de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) aunque no de todos.
El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) reclamó el tratamiento de una iniciativa de su espacio para aplicar un "narcotest" obligatorio a toda la cúpula del poder, incluyendo al Presidente, ministros, legisladores y jueces de la Corte Suprema.
“Hay que insistir con el proyecto de la diputada (Natalia) Zaracho. Todos los diputados, todos los senadores, jefes policiales, del presidente para abajo en el Gabinete, y jueces de la Corte, tengamos que hacernos un narcotest”, planteó Grabois.
Mientras Grabois cuestionaba la eficacia de las políticas contra el narcotráfico con un discurso punzante, se produjo el hecho destacado por parte de algunos de los presentes: el gesto de Lilia Lemoine.
Según la Agencia Noticias Argentinas, lejos de abuchear como el resto de sus compañeros, la diputada de La Libertad Avanza recibió la propuesta con una sonrisa y comenzó a aplaudir con entusiasmo, movimiento.
Ante la inesperada reacción, Grabois frenó su embestida para agradecer públicamente el gesto de la legisladora. "Hagamos un narcotest para ver quién financia a los narcos", reforzó antes de cerrar.
Pese a este breve consenso, la intervención del referente de Patria Grande estuvo cargada de reproches por la actuación policial durante la marcha contra la reforma laboral. Fue así que acusó a los ministros de Seguridad de "competir para ver quién es más sádico" con los manifestantes.
De esta manera, el diputado lanzó una frase lapidaria al asegurar que el Gobierno "se mete con la gente movilizada, pero a los narcos ya les firmaron un tratado de libre comercio".
Durante gran parte de su alocución, Grabois mantuvo un ríspido cruce con el libertario Álvaro Martínez, quien intentó interrumpirlo en reiteradas ocasiones entre gritos y ademanes. Sin embargo, la imagen del día terminó siendo el inesperado punto de contacto entre el peronismo crítico y el oficialismo por la transparencia "toxicológica" de los funcionarios en este febrero de 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario