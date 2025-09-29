Estafa $LIBRA: citan para este martes a Karina Milei en Diputados, pero descartan que se presente

"El Gobierno debe entender que esto no es un show: es una investigación seria. Si los funcionarios insisten en incumplir, deberán atenerse a las consecuencias de sus actos", manifestó Ferraro.

Caso $LIBRA: declaran la incompetencia de María Servini y la causa pasa a otro juez

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado de María Servini, quien está de licencia, declaró hoy la incompetencia para investigar el caso de la promoción de la criptomoneda $LIBRA y la causa pasó a Marcelo Martínez de Giorgi. Se trata del tercer cambio desde el inicio del caso.

Con esta decisión, Martínez de Giorgi estará a cargo de dos causas que tienen como imputada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La otra es por el presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para el juez Lijo “existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que ambas sean investigadas por el juez Martínez de Giorgi y el mismo fiscal federal, Eduardo Taiano, “a los fines de lograr una mejor administración de justicia”.

Este es el tercer cambio de juzgado que afronta la causa. El primero se realizó cuando la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente.

En abril de este año, la Cámara Federal de San Martín ordenó la incompetencia de Arroyo Salgado y la causa pasó a Servini.

Ahora, Lijo decidió que sea Martínez de Giorgi quien lleve adelante la pesquisa basándose en que su colega debe unificar ambos expedientes debido a “las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal”, según publicó La Nación. Un planteo similar había sido rechazado por la propia Servini meses atrás.