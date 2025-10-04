Javier Milei encabezó en Entre Ríos un brevísimo acto electoral: "No aflojen"

“Dejamos de ser un país de bárbaros para, en algunos años, ser potencia mundial”, dijo el jefe de Estado, señalando que “estamos a mitad de camino, por eso les digo que esta vez no aflojen, no tiremos a la basura este esfuerzo”.

Reconoció que “sé que la estamos pasando estamos mal, pero estamos cada vez mejor porque no hay inflación, hay menos pobres. Por eso les pido que no aflojen porque o La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo”, finalizó para retirarse y participar de una reunión con el gobernador Frigerio y los candidatos provinciales.

milei en entre ríos

La “malvenida” a Javier Milei en Entre Ríos

La visita electoral de Javier Milei no estuvo exenta de los ya habituales rechazos a los que se ve expuesto el Presidente, quien decidió poner sobre sus espaldas todo el peso de una campaña difícil que, en principio, no augura los mejores resultados para La Libertad Avanza (LLA).

En efecto, manifestantes opositores también se congregaron en la zona donde el jefe de Estado dio el breve discurso proselitista, para darle una “malvenida a Milei”, según rezaban los carteles hechos para la ocasión.

rechazo a milei en entre ríos

Aunque se vivieron algunos momentos de tensión, efectivos policiales lograron disuadir la movilización de rechazo a la visita presidencial y formar un vallado humano para así evitar eventuales enfrentamientos con el público libertario.

rechazo a milei en entre ríos2