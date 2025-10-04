Javier Milei encabezó en Entre Ríos un brevísimo acto electoral: "No aflojen"
Con la campaña electoral pesando exclusivamente sobre sus hombros, el Presidente estuvo en Paraná acompañado por Karina Milei y el gobernador Rogelio Frigerio.
Tras los incidentes ocurridos en Santa Fe, donde debió suspender la caminata que tenía planeada por calles céntricas de la ciudad, Javier Milei arribó esta misma tarde a Entre Ríos, para continuar con la accidentada campaña proselitista con la mira puesta en las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo.
El Presidente fue recibido calurosamente en Paraná por el gobernador Rogelio Frigerio, con quien el oficialismo libertario formalizó una alianza electoral, mientras busca recomponer su rota relación con el resto de los gobernadores que hasta no hace muchos meses eran firmes aliados.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, Milei se trasladó luego a la costanera baja de la ciudad entrerriana, donde fue recibido por cientos de personas que lo vitoreaban mientras recorría la zona sobre una camioneta que avanzó lentamente.
Mientras se escuchaba “Milei, querido, el pueblo está contigo”, el mandatario usó un altavoz para dirigirse a la militancia presente con un breve discurso en el que pidió que “no aflojen”.
“Dejamos de ser un país de bárbaros para, en algunos años, ser potencia mundial”, dijo el jefe de Estado, señalando que “estamos a mitad de camino, por eso les digo que esta vez no aflojen, no tiremos a la basura este esfuerzo”.
Reconoció que “sé que la estamos pasando estamos mal, pero estamos cada vez mejor porque no hay inflación, hay menos pobres. Por eso les pido que no aflojen porque o La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo”, finalizó para retirarse y participar de una reunión con el gobernador Frigerio y los candidatos provinciales.
La “malvenida” a Javier Milei en Entre Ríos
La visita electoral de Javier Milei no estuvo exenta de los ya habituales rechazos a los que se ve expuesto el Presidente, quien decidió poner sobre sus espaldas todo el peso de una campaña difícil que, en principio, no augura los mejores resultados para La Libertad Avanza (LLA).
En efecto, manifestantes opositores también se congregaron en la zona donde el jefe de Estado dio el breve discurso proselitista, para darle una “malvenida a Milei”, según rezaban los carteles hechos para la ocasión.
Aunque se vivieron algunos momentos de tensión, efectivos policiales lograron disuadir la movilización de rechazo a la visita presidencial y formar un vallado humano para así evitar eventuales enfrentamientos con el público libertario.
