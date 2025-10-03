El viral que estalla en las redes: la gente cantó y bailó "Karina es alta coimera" tras el recital de Rubén Rada
El popular músico uruguayo ofreció un mulitudinario show con invitados en el Movistar Arena de Buenos Aires.
Rubén Rada y la murga Agarrate Catalina se presentaron en el Movistar Arena de Buenos Aires con su show Terapia de murga, que contó con invitados de la talla de Juan Carlos Baglietto -para cantar El tiempo me enseñó- y Milo J -El couplé de la violencia-.
Tras el recital, el público cantó "Alta coimera", el hit que se popularizó en recitales y marchas sobre las coimas que Karina Milei habría cobrado en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La defensa de Milei sobre su hermana Karina
El presidente Javier Milei se refirió en profundidad al escándalo por los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha hablar de un presunto esquema de coimas que involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En una entrevista con Antonio Laje en A24, el mandatario desestimó el contenido de las escuchas, explicó los motivos por los que despidió al funcionario y defendió enfáticamente a su hermana.
“La realidad es que todo eso es falso”, aseguró sobre las sospechas alrededor de Karina.
A la vez, Milei argumentó que los cambios realizados en la estructura del Estado contradicen a las denuncias. “ANDIS estaba bajo la órbita de la Secretaría General y lo primero que hizo mi hermana fue sacársela de encima. La mandó a Capital Humano y de ahí pasó a Salud”, justificó en la entrevista.
Milei explicó que la decisión de desplazar a Spagnuolo no se basó en la veracidad de los audios, sino en su incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Si él hubiera visto eso... lo debería haber denunciado. Como no lo denunció, al tomar conocimiento público esos audios... lo desplacé porque tendría que haber hecho esa denuncia", sentenció el Presidente. Agregó que otro motivo fue enterarse de que "se la pasaba hablando mal de otros funcionarios".
El mandatario calificó como "absolutamente ridículo" la acusación de una coima del 3% contra su hermana. Argumentó que lo primero que hizo Karina Milei al asumir fue transferir la ANDIS desde su Secretaría General a la órbita de Capital Humano. "Entonces, si vos te puedes quedar con el 100, ¿por qué te vas a quedar con el tres? Es ridículo, no resiste el menor análisis", concluyó.
