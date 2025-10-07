Caso $LIBRA: la Justicia declaró "improcedente" el uso de la fuerza pública para citar a funcionarios

Según trascendió, Melik se había negado a recibir la notificación que le imponía presentarse a declarar ante la Comisión, y el oficial notificador había fijado la citación en la puerta de su despacho.

Ante el juez, Melik se presentó y dijo que “resultaba inexacto que se lo hubiera notificado de su comparecencia ante el cuerpo legislativo en dos oportunidades, así como también que hubiera dejado de asistir de manera injustificada”.

karina milei

Aseguró que no fue recibida personalmente “por cuestiones laborales”.

Declaró en su presentación que su citación era improcedente porque fue denunciado en una causa penal y podría autoincriminarse.

Puso de relieve que al tiempo que había sido denunciado penalmente por su actuación como titular de la Oficina Anticorrupción en el “tema $LIBRA”, se pretendía que declarase en la comisión legislativa por hechos que podrían incriminarlo en los procesos penales iniciados en su contra.

Melik había sido denunciado por legisladores de la Coalición Cívica (CC), a principios de julio, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, tras haber exonerado a Milei de toda responsabilidad vinculada al lanzamiento y colapso de $LIBRA.

Milei Novelli LIBRA Mauricio Novelli y Javier Milei

El juez Martínez de Giorgi reseño las normas de las que se infiere que “carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública” de los testigos citados por el Poder Legislativo, “resultando constitucionalmente inadmisible que aquella sea ampliada por nomas reglamentarias sancionadas por una comisión legislativa”.

“Sobre el punto, debe recordarse que la competencia federal es, en esencia, restrictiva y de excepción y que solo puede ser fijada en forma expresa por una ley”, advirtió el juez.

Se remitió al dictamen del fiscal que puso en claro que “el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”.

Otras citaciones

También había sido citada la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación que se creó dentro del Gobierno para determinar si el presidente Javier Milei cometió irregularidades al difundir $Libra en su red social X.

El juez también declaró improcedente intervenir en el pedido de la citación por la fuerza pública de la funcionaria, que no se presentó a la Comisión.