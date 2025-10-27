Donald Trump celebró el triunfo de Javier Milei: "El pueblo justificó nuestra confianza en él"
El presidente de Estados Unidos felicitó al mandatario argentino por su “aplastante” victoria y reafirmó su apoyo político y económico.
Donald Trump felicitó públicamente a Javier Milei por lo que calificó como una “aplastante victoria” electoral en las elecciones legislativas de 2025. Desde Asia, donde realiza una gira con paradas en Malasia y Japón, el presidente de Estados Unidos utilizó su cuenta de Truth Social para enviar un mensaje cargado de elogios y respaldo político hacia su par argentino.
“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió el mandatario norteamericano.
El comentario del republicano llegó horas después de que se confirmara el triunfo oficialista en gran parte del país, lo que consolidó la posición del Gobierno frente al Congreso. La reacción de Trump, que mantiene una relación personal con Milei desde antes de su llegada a la Casa Rosada, fue interpretada como un gesto de fortalecimiento del vínculo entre ambas administraciones, que ya trabajan en acuerdos energéticos y financieros.
La publicación de Trump incluyó además una ironía hacia el dirigente Juan Grabois, a quien mencionó al replicar un mensaje del comentarista político Eric Daugherty. “El candidato peronista de izquierda Juan Grabois acaba de decir que las elecciones fueron duras porque el jefe de campaña de Milei se llama Donald Trump. ¡Al parecer, la fiesta de Milei está funcionando bien!”, señaló el republicano, agregando una dosis de humor a la coyuntura política argentina.
Milei, atento a la repercusión internacional del mensaje, respondió poco después desde su cuenta de X: “Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental”, publicó el libertario, en línea con su habitual discurso de afinidad ideológica con el trumpismo y su defensa de los valores del libre mercado y la tradición occidental.
El respaldo de Trump se suma a los recientes gestos de cooperación entre ambos gobiernos, que incluyen un swap financiero por 20.000 millones de dólares y un compromiso de inversión estadounidense en el mercado argentino. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado el domingo que “Estados Unidos apoya a un aliado clave en América Latina”.
Ambos líderes volverán a encontrarse en el American Business Forum, programado para el 5 y 6 de noviembre en Miami. Será la decimotercera visita de Milei a Estados Unidos desde su asunción, consolidando una agenda bilateral que busca combinar afinidad ideológica, cooperación económica y respaldo político internacional.
