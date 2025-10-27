Donald Trump celebró el triunfo de Javier Milei: "El pueblo justificó nuestra confianza en él"

image

El respaldo de Trump se suma a los recientes gestos de cooperación entre ambos gobiernos, que incluyen un swap financiero por 20.000 millones de dólares y un compromiso de inversión estadounidense en el mercado argentino. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado el domingo que “Estados Unidos apoya a un aliado clave en América Latina”.

Ambos líderes volverán a encontrarse en el American Business Forum, programado para el 5 y 6 de noviembre en Miami. Será la decimotercera visita de Milei a Estados Unidos desde su asunción, consolidando una agenda bilateral que busca combinar afinidad ideológica, cooperación económica y respaldo político internacional.