Renunció la directora de Inteligencia Nacional que desmintió a Donald Trump por la guerra en Irán
Para justificar la ofensiva militar contra Irán, Donald Trump aseguró que Teherán estaba reconstruyendo su capacidad nuclear. Tulsi Gabbard lo desmintió.
La directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quien semanas atrás desmintió las excusas presentadas por el presidente Donald Trump para justificar la ofensiva militar contra Irán, renunció este viernes a su cargo.
En una carta dirigida al magnate republicano, Tulsi oficializó su salida del cargo que de todas maneras se hará efectiva recién el próximo 30 de junio. En la misiva Tulsi asegura que su decisión responde a su voluntad de acompañar a su esposo, Abraham Williams y a quien le acaban de diagnosticar una cáncer de hueso. Tulsi se convirtió así en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en su cuenta en la red social X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
La salida de Gabbard se da momentos en que Estados Unidos se encuentra empantanado en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard dejó en offside a Trump tras el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero pasado .
Es que Gabbard tuvo que comparecer ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo e intentó esquivar en reiteradas oportunidades las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard, desmintió en aquella oportunidad a Trump y declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses. Ante el estallido de este nuevo escándalo el mandatario republicano minimizó las declaraciones de Gabbard y aseguró: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
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