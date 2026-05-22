Renunció la directora de Inteligencia Nacional que desmintió a Donald Trump por la guerra en Irán

misiles iranies

Es que Gabbard tuvo que comparecer ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo e intentó esquivar en reiteradas oportunidades las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard, desmintió en aquella oportunidad a Trump y declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses. Ante el estallido de este nuevo escándalo el mandatario republicano minimizó las declaraciones de Gabbard y aseguró: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.

Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.