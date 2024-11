Donald Trump habló por teléfono con Javier Milei: "Presidente favorito"

Embed El Presidente de la Nación Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con el Presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 12, 2024

Según Adorni, Trump le expresó a Milei que es su "presidente favorito", a pesar de haber hablado con numerosos líderes internacionales antes de atenderlo. La conversación ocurrió justo antes del viaje de Milei a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach, donde Trump reside. Milei espera allí tener una reunión privada con el expresidente estadounidense, lo que representaría un importante respaldo político para el líder libertario.

Este llamado se concretó después de que, la semana pasada, medios afines al gobierno difundieran la versión de que la comunicación ya se había producido, algo que la Casa Rosada desmintió.

El miércoles anterior, Milei aguardó todo el día la llamada de Trump, pero terminó grabando un TikTok para felicitarlo. Mientras tanto, en el entorno del gobierno se intensificaron las muestras de apoyo al magnate, hasta el punto de hacer que funcionarios aparecieran con corbatas rojas, como las que suele usar Trump.

Un Secretario de Estado latino

Donald Trump planea nombrar al senador de origen cubano Marco Rubio como jefe de la diplomacia estadounidense, según informó este lunes el diario The New York Times, aunque aclarando que la decisión aún no es definitiva.

Este congresista de Florida, conocido por su postura de línea dura y amplio conocimiento de asuntos internacionales, sería el primer latino en ocupar este cargo. Rubio, quien es vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, fue considerado como posible compañero de fórmula de Trump antes de que este optara por J.D. Vance.

El diario neoyorquino, que cita a tres fuentes, señala que el presidente electo "todavía podría cambiar de opinión en el último momento". Si se confirma la designación de Rubio como secretario de Estado, Trump estaría enviando una señal de acercamiento hacia la comunidad latina, un grupo electoral en el que ganó terreno en las recientes elecciones presidenciales.