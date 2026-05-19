Cortarán la General Paz en rechazo al cierre de 25.000 empresas durante la era Javier Milei

"Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei sabiendo que nos van a dejar tierra arrasada. Por estos días, el Gobierno atraviesa una crisis grave y nosotros debemos seguir en la calle para ponerle fin a tanto sufrimiento de la gente", agregó el dirigente.

La medida contará además con la participación de organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y actores vinculados al sector, junto a cámaras y asociaciones empresariales que firmarán un documento conjunto para visibilizar la situación.

Entre los sectores más afectados, el transporte y almacenamiento registra una caída del 15,7% en la cantidad de empresas; las actividades inmobiliarias, cerca del 12%; y la construcción, un 9,6%.

En este contexto, la crisis de las PyMEs no sólo se explica por la reducción sostenida de empresas en estos meses de gestión, sino también por una marcada desaceleración en la creación de nuevas firmas.