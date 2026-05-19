Cortarán la General Paz en rechazo al cierre de 25.000 empresas durante la era Javier Milei
El gremio estatal advirtió 17 meses consecutivos de caída en empresas, pérdida masiva de empleo y una crisis productiva más profunda que la de la pandemia.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de protesta, con cortes en la avenida General Paz, en rechazo al cierre de 25.000 PyMEs durante la gestión de Javier Milei.
La medida está prevista para este miércoles a las 10 en el cruce de Avenida General Paz y 25 de Mayo, en el partido bonaerense de San Martín, y se inscribe en un escenario de 17 meses consecutivos de caída en la cantidad de firmas registradas ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con un retroceso que, según el gremio, supera incluso al registrado durante la pandemia.
"En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000", sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
También apuntó sobre el impacto en el empleo y la actividad productiva: "En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60", y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro".
"Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei sabiendo que nos van a dejar tierra arrasada. Por estos días, el Gobierno atraviesa una crisis grave y nosotros debemos seguir en la calle para ponerle fin a tanto sufrimiento de la gente", agregó el dirigente.
La medida contará además con la participación de organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y actores vinculados al sector, junto a cámaras y asociaciones empresariales que firmarán un documento conjunto para visibilizar la situación.
Entre los sectores más afectados, el transporte y almacenamiento registra una caída del 15,7% en la cantidad de empresas; las actividades inmobiliarias, cerca del 12%; y la construcción, un 9,6%.
En este contexto, la crisis de las PyMEs no sólo se explica por la reducción sostenida de empresas en estos meses de gestión, sino también por una marcada desaceleración en la creación de nuevas firmas.
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