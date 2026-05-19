"Plantado": la extraña explicación de Javier Milei sobre la interna libertaria y su defensa a Martín Menem

milei menem Javier Milei sobre Martín Memen

Con esta declaración, el mandatario buscó blindar la figura institucional del riojano y restarle validez a la veracidad de los archivos digitales que circularon durante el fin de semana en la red social X (ex Twitter). Aunque no explicó por qué desde el otro lado de la interna libertaria salieron a pegarle a Menem.

"Esa controversia del fin de semana es algo prefabricado para generar un problema", sentenció Milei de forma tajante, intentando cerrar filas y encapsular la discusión para evitar que el fuego amigo continúe erosionando la convivencia interna y alimentando las críticas de la oposición en los medios de comunicación.