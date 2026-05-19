Quiénes son los 35 jugadores que reservó Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Según se conoció en las últimas horas, la intención de Scaloni y sus colaboradores es debatir los últimos dilemas tácticos en el búnker de Ezeiza y anunciar la lista definitiva de 26 jugadores esta misma semana.

Al concretar el recorte de manera previa, el plantel llegará al país sabiendo de antemano quiénes tienen su pasaje asegurado para el certamen en Norteamérica, previniendo el impacto anímico de desafectar jugadores durante las prácticas en el predio.

Las reuniones a puertas cerradas, que ya incluyeron un encuentro con el presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, giran en torno al mapa clínico de los futbolistas.

Mientras la columna vertebral del equipo sale prácticamente de memoria, el cuerpo técnico analiza de cerca la evolución de algunas piezas clave que arrastraron molestias musculares en las últimas semanas, evaluando en paralelo el gran presente de las variantes del plano local y de mercados emergentes para terminar de completar los casilleros en duda.

Quiénes son los 35 reservados por Lionel Scaloni

Si bien no trascendieron los nombres de los 35, esta cifra no incluiría a futbolistas del fútbol local como Leandro Paredes o Gonzalo Montiel que tienen casi un pie adentro de la nómina. De todos modos, hay varios apellidos que están prácticamente confirmados.

Los casi confirmados para el Mundial:

Dibu Martínez Gerónimo Rulli Nicolás Otamendi Cuti Romero Lisandro Martínez Nahuel Molina Gonzalo Montiel Nicolás Tagliafico Marcos Acuña Rodrigo De Paul Enzo Fernández Alexis Mac Allister Exequiel Palacios Leandro Paredes Nicolás González Giuliano Simeone Lionel Messi Thiago Almada Lautaro Martínez Julián Álvarez Nico Paz

Si se tiene en cuenta a los futbolistas de la prelista de 55 que juegan en Europa, la nómica se reduca a los siguientes jugadores:

Arqueros

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa (Inglaterra) GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella (Francia) JUAN MUSSO - Atlético de Madrid (España) WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC (Inglaterra)

Defensores

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid (España) NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV (Alemania) KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise (Bélgica) MARCOS SENESI - Bournemouth (Inglaterra) LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United (Inglaterra) NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica (Portugal) LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella (Francia) CRISTIAN ROMERO - Tottenham Hotspur (Inglaterra) ZAID ROMERO - Getafe CF (España) FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella (Francia) NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon (Francia)

Mediocampistas

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907 (Italia) GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF (España) ALAN VARELA - FC Porto (Portugal) EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen (Alemania) EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen (Alemania) ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea (Inglaterra) ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool (Inglaterra) GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié (España) NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest (Inglaterra) EMILIANO BUENDÍA - Aston Villa (Inglaterra) VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo (Francia) NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907 (Italia) FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid (España) THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid (España)

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