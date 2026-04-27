Dura crítica de la Iglesia a Javier Milei por la censura a los periodistas acreditados en Casa Rosada
En una avanzada contra el periodismo, el Presidente ordenó cerrar la Sala de Prensa e impidió el ingreso a los colegas acreditados.
Acorralado por la disparada de la inflación, el derrumbe de la economía, el aumento del desempleo y los casos de corrupción que involucran al núcleo del gobierno libertario, el presidente Javier Milei busca hacer de los periodistas un chivo expiatorio y profundiza su avanzada contra la libertad de expresión.
A sus constantes ataques a los periodistas en redes sociales, el Gobierno fue ahora un poco más lejos y, en un gesto inédito en la historia del país, cerró la Sala de Prensa de la Casa Rosada e impidió su ingreso a los periodistas acreditados. Frente a esta nueva avanzada libertaria la Iglesia emitió un duro comunicado y condenó la violencia contra el periodismo.
En el documento, difundido este lunes por la mañana, la Conferencia Episcopal repudió la decisión de suspender las acreditaciones de todos los trabajadores de prensa en Casa Rosada luego de una insólita denuncia de la Casa Militar por supuesto espionaje ilegal contra dos trabajadores de TN y remarcaron "lo imperativo de erradicar discursos de odio".
El comunicado se publicó luego de la reunión que encabezó el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, con representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno.
El texto expresa que en el encuentro, los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de la labor que realizan en Casa de Gobierno, "de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940". Además reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar, a la libre expresión y a la información a la sociedad. A su vez, hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias.
"Se coincidió en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a 'desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes. Hacemos votos por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento'", completa el comunicado. Y concluyó: "hacemos voto por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento".
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